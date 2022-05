La huelga de 1962, recuerdo de un Viernes Santo que es historia de la región

Se han cumplido en el pasado mes de abril 60 años de un acontecimiento que por su repercusión y trascedencia no sería exagerado calificar de histórico. Todo comenzó cuando varios mineros del pozo Nicolasa pusieron una demanda con el objeto de lograr mejores salarios. El 6 de abril de 1962 les fue comunicado el despido. Solidariamente, sus compañeros de trabajo se negaron a trabajar, por lo que la empresa decidió despedir a otros 25 mineros. Así comenzó una huelga que llegaría a afectar a mas de 65.000 obreros. La huelga de 1962 fue conocida como huelga del silencio porque se desarrolló de manera pacífica y silenciosa.

Viví su desarrollo como un acontecimiento completamente nuevo. Llegó a mi entorno directamente. Por un lado, era hijo de un minero del pozo Sotón, y, como tal, conocí de una manera clara y precisa el problema minero: de primera mano. Además, mi familia tenía una tienda de comestibles, cuya clientela era minera de profesión en un 90%, y día a día oía sus opiniones y me enteraba de sus problemas diarios, porque aquella tienda era el fiel confesionario de una realidad dura y tajante. Y en mi vida privada las conversaciones con amigos y conocidos me complementaban lo que ya había oído en casa y en la tienda. La vida en aquel 1962 era muy dura. Yo iniciaba mis estudios superiores y al analizar todas esas cuestiones sacaba la conclusión de que algo estaba fallando. Hoy casi nadie discute que la huelga comenzó por reivindicaciones económicas.

Sin avisar.

La huelga se inició en la cuenca del Caudal para extenderse luego a la del Nalón. En 1962 no había partidos legales. En mi ambiente no conocía otros. La huelga de 1962 surgió como nacen los brotes de primavera: sin avisar. De pronto, el árbol (la huelga) estaba con ramas verdes y su floración se hacía imparable. Me pongo a analizar el ambiente personal que yo frecuentaba, y nadie, que yo supiera, tenía inquietudes. La despolitización era la norma. Si la excepción confirma la regla, sólo un conocido estuvo metido entre los hilos de aquella huelga y nos enteramos, tiempo después, cuando un día le detuvieron.

Aquel Viernes Santo.

Nunca se me olvidó la Semana Santa de 1962, del 15 al 22 de abril. Los entonces llamados conflictos laborales se extendían por toda Asturias y yo los percibía de una manera especial. Mi padre era artillero en el pozo Sotón y en casa no había otro comentario: la huelga llevaba camino de ser general. Aquel Viernes Santo, como todos los años, los bares de Sotrondio cerraron a la hora de los oficios religiosos. Pero el ambiente era muy especial. Las guarniciones de la Guardia Civil habían sido reforzadas ampliamente y no se podía andar por el paseo en grupos superiores a dos personas. Apenas las fuerzas de seguridad veían a tres chavales juntos los detenían y si no llevaban documentación los conducían a sus coches y, tras interrogarlos sobre su relación con el conflicto laboral, los dejaban sueltos, eso sí, “bien calientes”.

Ese viernes tan especial, los bares y sidrerías, al contrario de lo que era costumbre, no volvieron a abrir después de que terminaran los cultos. Todo el mundo marchó para casa. Y allí, a escuchar la radio. “¡Aquí Radio España Independiente!”. “La Pirenaica”, como se conocía popularmente a esta emisora, que se escuchaba de forma clandestina, daba información comarca por comarca, y pueblo por pueblo. Muchos lo tenían como un nuevo “parte oficial”. Las noticias se comentaban luego con amigos y conocidos, añadiendo cosas de cosecha propia, en función de las informaciones particulares que cada uno tenía.

Granizadas de maíz.

Las empresas abrieron los pozos el Sábado Santo. Respondieron algunos obreros, los calificados como esquiroles, pero la mayoría no acudió a sus tajos. Ese día, la Cuesta de Villar amaneció cubierta de maíz, como si una granizada de ese cereal hubiera caído sobre la carretera. El turullu de San Mamés sonó con normalidad y entró gente al interior. Pero rápidamente se corrió la voz por todo Sotrondio: “¡Están de brazos caídos!”. En el pozo Sotón, más de lo mismo. Durante el día, ritmo lento y en los testeros florecía el maíz. La huelga iba camino de ser general en toda la cuenca.

La zapatería de Sotrondio.

En Sotrondio había una zapatería muy popular, La Central, situada en el Jardín. Su dueño, que había llegado a principios de los años 50, arreglaba zapatos, hacía trabajos de guarnicionería y tenía un servicio de limpiabotas. Compraba todos los días varios periódicos, que ponía al servicio del público. Pero lo más destacable era que tenía un buen aparato de radio. Allí se escucharon las retransmisiones de los partidos de las primeras copas de Europa de fútbol (todavía no había televisión), se vivía la rivalidad ciclista entre Loroño y Bahamontes en las vueltas ciclistas a España y se seguía al momento la marcha del Tour de Francia, a través de Radio París.

Y, naturalmente, en la primavera del 62, aparte de seguir las etapas de la Vuelta España, se aprovechaba la ocasión para coger las ondas no ya de Radio París, sino de vez en cuando de “La Pirenaica”.

Un día, con el local de la zapatería lleno de personal, una emisora daba noticias de la marcha de la huelga, cuando entró de pronto ¡un guardia civil! Como supimos después, venía a interesarse por el arreglo de unos zapatos que había traído días antes. Se hizo un silencio sepulcral, con lo que el sonido de la radio, que estaba a todo volumen, se hizo más patente. Pero el que la manipulaba no se dio cuenta de lo que estaba pasando porque ¡era ciego!

El zapatero sí se dio cuenta. Se levantó como un rayo de su tayuela, se echó encima de la radio y la apagó mientras se dirigía al guardia, diciéndole: “Sus zapatos no están todavía. Estarán para mañana”.

El guardia no se enteró de lo que estaba pasando, pero desde afuera llamó al zapatero y estuvieron hablando los dos en la acera. Cuando el zapatero regresó, nervioso y enfadado, dijo a los presentes: “Me ha dicho, el guardia civil, que están prohibidas las reuniones de más de tres personas, que tenga cuidado. ¡Todos fuera!”. Pero en unos días se le pasó el enfado y la radio volvió a reunir gente en torno suyo.

En esos días la Guardia Civil ordenó que todos aquellos que tuvieran armas de fuego –cazadores, sobre todo–, las entregaran inmediatamente en el cuartel. También se oían, de personas adictas al Régimen, comentarios como éste: “Ya he dicho al sargento, que, en vez de recoger las escopetas, lo se tenían que hacer era ir casa por casa y precintar los aparatos de radio”.

Hambre en la familia minera.

La primera medida de presión que adoptaron las empresas fue cerrar los economatos. Quedaban abiertos los comercios en general, pero era insuficiente para que el abastecimiento llegara a toda la población. Había familias que se quedaron sin el mínimo y suficiente sustento. Surgió así, de forma espontánea, la ayuda solidaria por personas apolíticas y dirigida, sobre todo, a los niños. De forma espontánea. Nadie, de los que yo conocía, recibió órdenes de que buscáramos familias con hijos que lo estuvieran pasando mal, que pasaran hambre, y, sin embargo, lo hicimos. Íbamos por Sotrondio y El Serrallo y alguien nos decía: “En casa de fulano son seis y seguro que pasen fame”. Y llevábamos los guajes a nuestra casa a comer. Nos los repartíamos diariamente. Nunca eran los mismos en la misma casa. Y así pasaron los días hasta que se volvieron a abrir las puertas del economato, que permanecieron cerradas desde primeros de abril hasta principios de junio.

Situación a primeros de mayo.

El 1 de mayo Sotrondio estaba tomado militarmente. Por mi cabeza pasó el fantasma de la Revolución de octubre del 34. Pero en el ambiente no había hostilidad hacia las fuerzas armadas, a pesar de que habían aumentado las detenciones de personas.

Al día siguiente en la barriada de El Serrallo hubo una manifestación de mujeres, que cortaron el tráfico durante todo el día. Se sumaron a la huelga los obreros de la construcción, pertenecientes a la empresa Duarín. La huelga desbordaba claramente el ámbito de la minería.

Estado de excepción.

El sábado 5 de mayo los periódicos de Asturias y las emisoras de radio daban a conocer una nota del Gobierno en la que se daba cuenta de una grave decisión. El Gobierno “dada la ilegal paralización en determinadas minas de carbón”, anunciaba la proclamación del estado de excepción durante tres meses en Asturias, Vizcaya y Guipúzcoa. Por primera vez, el Gobierno, por medio del Ministerio de Información y Turismo, venía a reconocer la existencia de la huelga en Asturias.

Viene el ministro Solís.

Era evidente que el conflicto preocupaba al Gobierno. Una clara prueba fue leer en los diarios la noticia de la llegada a Oviedo del ministro secretario general del Movimiento y delegado nacional de la Organización Sindical, el camarada José Luis Solís Ruiz, quien nada mas llegar dijo: “Estaré aquí el tiempo necesario”

Solís, de quien se decía que era “la Sonrisa del Régimen”, se dirigió el 17 de mayo a los oyentes asturianos por las emisoras de la región pero en su discurso, aunque había frases y palabras halagadoras, que sonaban bien, no se anunciaban soluciones a los problemas salariales. Yo gravé el discurso, completo, y en nuestro entorno lo escuchamos repetidas veces. El tono era de un paternalismo pretendidamente conciliador, pero sin soluciones concretas.

Luego Solís negoció directamente con los representante de los huelguistas. La mayor parte de las peticiones –mejoras salariales, actualización de las pensiones, anulación de las sanciones y la libertad de los detenidos– fueron aceptadas. Pero en el transcurso del tiempo serían incumplidas.

Fin de la huelga.

Pero el tiempo corría en contra de la prolongación del conflicto, por el agotamiento de los huelguistas. A finales de mayo, la Prensa informaba de que se trabajaba en los pozos de San Mamés, Valdelopozos, Santa Bárbara, Sotón y La Encarnada. No era cierto, en cuanto que significase la vuelta completa a la normalidad, pero resultó ser un anticipo de lo que poco después empezaría a ocurrir. Entre los días 4 y 7 de junio de 1962 la huelga cesó y los trabajadores volvieron a sus puestos. La huelga del 62 dejó de serlo para transformarse en otras cosas: libros, estudios, canciones. Y, para quienes la vivieron, un recuerdo que se mantiene vivo sesenta años después.