Píldoras desde el balneario

Tras haberme pasado años –por voluntad propia− allá, allá lejos, donde habita el olvido literario, fuera del circuito de saraos y celebraciones y presentaciones, va y resulta que en solo una semana recibo correo petitorio para participar en una mesa redonda, invitación para conversar en público con renombradísimo autor y solicitud de interviuarme (perdón) para prestigiosa revista. Me ataca la neura. ¿Será que mis piadosas amistades me ven solo, fané y descangayado, y quieren animar mis postreros pasos hacia la huesa convenciendo a los responsables culturales de turno de que me queda poco en el convento y de que me expriman antes de que sea demasiado tarde? Tras los sudores fríos, enciendo la tele y reponen “Estoy hecho un chaval”. Cambio de cadena y canta Peret “El muerto vivo”. En definitiva: ya es hora de tomar las aguas en mi balneario de los boscosos aires, a ver si recupero salud y reír. Soy un privilegiado.

---

En unas horas de coche llego al balneario que suelo. Todo igual que antes de la pandemia. Mientras Brel husmea la orilla más enverdida del río y miro embobado los álamos reencontrados, me vienen a la cabeza las palabras consejeras de Sánchez Ferlosio: “¡Cómo os habéis equivocado siempre! Era al afán, al trabajo, al quebranto, a la fatiga; no al sosiego, ni a la holganza, ni al goce, ni a la hartura, a quienes teníais que haberles preguntado: ‘¿Para qué servís?’ ”. Me canso de decir que de pasarlo mal siempre hay tiempo.

---

En el jardín suele sentarse todos los años a la mañana un señor de Bilbao. Al verme, cierra su libro y me recita a susurros muy sentidos un ripioso poema que recuerda, que le divierte mucho y yo celebro: “La vaca es un animal / todo cubierto de pelo / con cuatro patas tan largas / que le llegan hasta el suelo”. Al día siguiente, convierte la esdrújula final en llana y me canta: “Es el puerto del Pireo / de los puertos más famosos / del mar Mediterraneo”. El martes, es breve: “En un campo había un sapo. / Fui a cogerlo y se me escapo”. El fin de semana, añora: “Ya amanece, Marimar; / el gallo ha vuelto a cantar / con su voz asustadiza / la cual lo caracteriza”. Es un desencantado pacífico, ingeniero naval, viudo y lector de “Las confesiones” de San Agustín.

---

Paso la revisión médica de rigor con un galeno de lo más divertido. Me indica, sin palabras, que me siente. Me mira fijamente un rato. Habla: “Yo vengo aquí solo de vez en cuando, así que... ¡No pienso pasar consulta a diario, no faltaba más! ¡Van listos! ¿Que un paciente viene con pericarditis? Pues venga, al baño de vapor lo mando. ¿Entiende usted? Y le dejo, que estoy muy cansado. Puede usted irse”. Recoge su maletín. La visita médica duró eso, medio minuto. No pude decir ni mu. Me pareció una imitación de un secundario loco de una película en blanco y negro.

---

Un compañero de balneaciones apura su segunda copa de rioja. Se despereza: “Bueno, me voy al penilunio”. Ni pediluvio (quizá adonde iba) ni plenilunio: penilunio. Toma ya neologismo.

---

Al atardecer y a diario, acostumbra buscar mi compañía en el inmenso jardín un caballero muy atribulado y con la memoria algo desvaída. Me saluda atentamente y cómo me recuerda al que trae Iñaki Uriarte a uno de sus dietarios. Siempre me explica “sus diversas penalidades físicas y varias operaciones a las que se había sometido recientemente”. Concluye siempre igual: “Lo peor de todo no es lo que te he contado. Lo peor es que no sé quién eres”. Se ha sosegado. A diferencia de aquel que quería ser dinamita, a mí me parece bien cumplir la función de benzodiazepina.

---

Palíndromo de mi amigo invisible. 19 caracteres. Me advierte de su condición algo tramposa pues lleva un nombre propio. Ahí va: “Ama bonito botín Obama”.