Asturias se vacía

De niños, allá por los sesenta del pasado siglo, nos enorgullecíamos de vivir en una región que había superado el millón de habitantes. Los de Gijón presumíamos de alcanzar los 300.000, mientras Oviedo apenas superaba los 250.000. Tener mucha población era un símbolo de progreso, de satisfacción y hasta de pedantería. Claro que probablemente estábamos influidos por la Formación del Espíritu Nacional de un régimen que premiaba con boato a la familia numerosa, que celebraba los nacimientos de nuevos españoles para engrandecer la patria.

De repente, un día, sin saber por qué sí o por qué no, se extendió la creencia de que, no sólo en Asturias sino en el mundo entero, sobramos, de que somos demasiados, de que en este planeta no hay recursos para todos. Era la época en que se traían los niños al mundo con cargo de conciencia. La época en que se recurría a frases grandilocuentes y lastimeras para justificar la culpabilidad. Para qué traer niños al mundo con lo mal que está todo, ¿qué futuro les espera? Sólo los ricos pueden tener hijos con lo caro que salen. Si tenemos un hijo, les estamos quitando el pan a los pobres niños africanos, que se mueren de hambre mientras nosotros hartamos a los nuestros de potitos y les aseguramos una carrera universitaria.

Pero la población empezó a descender de forma cada vez más vertiginosa. Sonaron las alarmas. Si no hay más nacimientos, el sistema colapsa. Vinieron noticias de que los eficientes y muy boyantes países nórdicos estaban desesperados, necesitaban urgentemente nacimientos para no convertirse en asilos. Nos enseñaron aquellos exóticos anuncios llamando a la paternidad de sus ciudadanos con enormes cartelones con bebotes rubios. “¡SOS bebés!”

Nosotros no hicimos caso, escudados en que se trataba de problemas de países ricos. Aún no se nos había quitado la creencia –aún perdura hoy– de que tener hijos era franquista, retrógrado, cosa de organizaciones conservadoras como el Opus. No era progre en nuestra sociedad cada vez más consumista y hedonista, preocupada más por el bienestar de los que ya estamos que de los que vendrán.

Ya en 2011, el ingeniero Alejandro Macarrón (Avilés, 1960), autor del libro “El suicidio demográfico”, advertía de que, de seguir así, España acabaría por desaparecer. ¿Muy alarmista? Lo explicaba: “Es pura matemática. No es opinable. Vamos al precipicio de la extinción”.

Hablaba de una “sociedad menguante”, con grandes lastres económicos y afectivos, envejecida, desgastada por el extenuante cuidado de los ancianos. “Veremos cosas moralmente indeseables”, pronosticaba. ¿Les suena? Sólo hace falta recordar lo que ha ocurrido con nuestros mayores durante la pandemia.

La pasada semana se publicaron los últimos datos. En Asturias, a la cabeza de la despoblación, perdimos 7.293 habitantes en 2021. Ahora mismo, los fallecimientos triplican los nacimientos. A finales de 2024, perderemos aquel millón que tanto nos enorgullecía. En una década, habrá cuatro mayores por cada menor de 15 años, lo que quiere decir que desaparecerán uno de cada tres niños y adolescentes.

¿Y las medidas para frenar esa sangría? Palabras huecas. Nuestro presidente, Adrián Barbón, ávido de no alarmar, se mostró optimista. “Esta situación no es una maldición bíblica, se puede revertir, no en un año, pero sí en 15 o 20, con políticas intensivas demográficas”. Hermosas palabras ¿Qué medidas? Las que ya está aplicando su gobierno, deducciones fiscales en el medio rural o para retener talento, o ayudas a la natalidad. Más palabras mil veces repetidas de las que, a día de hoy, no se conocen resultados.

Es de temer que como confiemos una vez más en la Administración, ocupada en las disputas con la oposición, el cinturón sanitario a Vox o el género de los ángeles, dejará una vez más el problema para mañana. Y, a este paso, mañana aquí no va a quedar nadie.