Dos jubilados y su banco

Vermuteando en “Casa Aurora” me encuentro al bueno de Eleuterio con Valentín (dos jubilados como yo) que, en sus opiniones, suelen ser bastante previsibles y apasionados; a veces, como en esta ocasión, poniendo a parir a sus bancos. Al preguntar yo que ocurría.

–Tu crees –me contesta Eleuterio– que, a pesar de mi ignorancia financiera, me recomendaron hace un año que colocara una parte de mis ahorros en Bolsa para sacarle alguna rentabilidad porque, como sabes, los depósitos y las cuentas no producen nada. Seguí la sugerencia y así lo hice, pero mi Banco, en un exceso de celo, diariamente me envía al teléfono móvil, para mantenerme al corriente de la inversión, un comunicado contándome la evolución del mercado al cierre del día anterior. Este fue –procede a leerlo en voz alta– el último que me envió ayer.

“Las Bolsas europeas cerraron mixtas y revirtieron el movimiento del día anterior, aunque se vieron presionadas por el repunte de los tramos largos de deuda (+3/4 p.b. inicialmente). Dentro del Euro STOXX el mejor sector fue retail. El mercado esta a la espera de la Fed para ver que se cumpla el guión del ritmo del tapering, lo que ha llevado al Dow a fuertes rebotes liderando el growt. Aunque se vislumbran futuras caídas impulsadas por el tono mas hawkish de varios miembros de la Fed.

Por el lado macro, el índice Empire manufacturero de diciembre subió de forma inesperada y el de confianza NAHB bajó mas de lo previsto. Hay que destacar también que las ventas al por menor de noviembre core avanzaron menos poniendo en cuestión el crecimiento del consumo privado del 4% t/ta. En R.U. la tasa de paro ILO de Marzo se moderó. En la Eurozona destaca hoy la reunión de CE y se publica el PMI manufacturas y servicios preliminar. En Alemania el IFO de Marzo.”

–¡Coño, que fuerte! –respondo– y ¿cómo no te das de baja?

–Mira, –apuntilla Eleuterio– estoy harto de recibir día tras día un comunicado similar a este que lo único que me produce es cabreo porque no entiendo ni torta, así que estoy pensando en vender las acciones y fundir la pasta yendo a Ibiza a pasar el verano.

Valentín, el otro amigo tertuliano que tiene 81 tacos, se sulfura comentando que también está hasta los c… de recibir todos los días entre diez y quince ofertas de productos y servicios a través del teléfono móvil. No solamente llamadas –me dice–, pues a las que no identifico nunca les hago caso, también me atosigan con sms y guasaps, provocándome un estrés que deriva en angustia y nerviosismo. Anuncios de viajes, hoteles, compra de sillones y sofás, contactos para relaciones amorosas, rebajas en prendas de vestir, seguros y un sin fin de mercancías que me quieren vender. Mi banco –continúa–, en cada fecha señalada motivo de una celebración, como el cumpleaños, Navidades, black friday, Semana Santa, etc. me remite tres o cuatro veces al día el mismo mensaje.

–Este –me dice enseñándome el móvil– aunque es de noviembre, es un ejemplo: “Valentín, este black friday, no renuncies a nada. Tienes 5.000 euros listos para ir directos a tu cuenta. Hacer las compras de Navidad sabiendo que cuentas con un dinero extra, es algo al alcance de muy pocas personas. Y tu eres una de ellas porque tienes 5.000 euros para ir directos a tu cuenta (fíjate, puntualiza Valentín, que redundante insistencia con una pésima sintaxis). Tener este dinero es tan fácil como activar tu línea Extensión, y con estas condiciones seguro que no te lo piensas dos veces, además cero papeleo: TIN=17,88% (es el tipo de interés, me aclara) TAE=19,42%.”

–¿Y tú que les has dicho? –le pregunto.

–Les he contestado que tengo 35.000 euros en la cuenta, por los que no me pagan nada, y que a esos tipos de interés al que me ofertan el crédito, yo estoy dispuesto a prestárselos al banco.

–Y, ¿te han respondido?

–No –recalca– debe ser porque aproveché para llamarlos usureros y mandarlos a freír espárragos por su machacona insistencia.