La razón adulta

He leído, no me acuerdo donde, que el interés político de los españoles avanza tímidamente por un camino de racionalización desprendiéndose de las emociones que lo embargan. Cuesta creer que, dadas las circunstancias y la educación democrática en general, el debate se libre de una vez de esa puerilidad radical que lo empobrece, aunque sería lo deseable. En las horas más bajas de este Gobierno, que ya es decir, muchos vuelven su mirada a Feijòo que encarna en estos momentos una esperanza de cambio inspirada supuestamente en el pragmatismo, la madurez en la gestión y ciertos buenos modales. Aún es pronto para saber hasta donde alcanza la propuesta del líder popular frente al caos que representa el gobierno de coalición de izquierdas, apoyado por independentistas que parece conducirnos hacia un precipicio, pero lo que hay es tan de sobra conocido y se extiende tanto en el despropósito que cualquier alternativa ponderada resulta tranquilizadora.

La mejor versión del dirigente gallego ha estado desde un principio en resaltar que España requiere una política de adultos con el fin de dar solución a sus grandes problemas y mantenerse alejados de la confrontación permanente por puramente razones estratégicas. Por el precedente de Casado, sabe perfectamente lo que eso supone y el daño que ha obrado hasta ahora en un partido internamente atormentado como es el suyo por no haberse situado como es debido en el papel que le corresponde dentro de la fragmentación de fuerzas de la derecha. Y por haber tratado, además, de combatir la evidente falta de liderazgo con un inexplicable y destructivo fuego amigo. El tacticismo sectario para perpetuarse a toda costa y las disputas internas por el poder consumen demasiado tiempo para poder dedicarse en serio a la política, si a esta hay que considerarla como se merece un instrumento para organizar y mejorar las sociedades y solucionar los verdaderos problemas que afectan al conjunto de los ciudadanos. La razón es adulta y el corazón niño, escribió aquel stendhaliano llamado Nievo.