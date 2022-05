Ayuso da pasaporte a Barbón

Buena la lio Adrián Barbón al quejarse días atrás de que la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se vino a Asturias y no cursó el correspondiente aviso –según él– a Presidencia para “institucionalizar” la visita. A la madrileña no le sentó muy bien la crítica. Famosa como es Ayuso por no callarse nada ni ante nadie, no iba a achantarse ante Barbón. Este mismo sábado, en un acto de partido en Arganda del Rey, encontró vía para su estocada y llamó al asturiano “aduanero”. Así, como el que no quiere la cosa. Porque advirtió Ayuso de que algunos presidentes autonómicos socialistas parecen “aduaneros” porque “parece que hay que pedirles el pasaporte” y “permiso para moverse por España”. No contenta, y por si no quedaba claro, remató: “A mí me lo hacen, me lo han hecho en la campaña de Castilla y León y cuando hemos ido a otras autonomías, especialmente a Asturias. Perdón por ir a moverme por España”.

Más claro, agua. La pelota está ahora en el tejado del presidente del Principado. Atacar a Ayuso siempre renta y Barbón tuvo este fin de semana su momento de gloria en Madrid. Por si acaso, ya puede acordarse del pasaporte cuando vaya de visita a la capital de España. De momento, Ayuso ya se lo ha dado.