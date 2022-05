Drama en la puerta del Occidente

El cierre de la fábrica de Danone en Salas supone, si se confirman los peores augurios, una nueva estocada para el occidente asturiano, donde las malas noticias se agolpan y no parecen detenerse. El concejo palíndromono merece permanente e escarnio. Tan es así que seguramente Fernando Valdés Salas estará revolviéndose en su mausoleo, en su descanso eterno de insigne colegiata. No es solo cuestión de lamentar los ochenta empleos que se pierden: pesa sobre todo el efecto psicológico de la nueva pérdida y el abatimiento de saberse a la cola del progreso o a la cabeza del estancamiento, cuando no del inevitable retroceso.

En cuanto que puerta del Occidente, la clausura de la factoría salense supone una cuchillada en el umbral, en el pasillo que da acceso a una comarca entera que, salvo en su rasa costera, sufre más ninguna otra de Asturias la tragedia innumerable del vaciamiento. Lejanos quedan los tiempos de la eclosión azucarera, de los cultivos de remolacha para la fábrica de Salas y de la producción de tabaco de la vega del Narcea, que hicieron florecer hace más de un siglo la economía local. Hay territorios que merecen una discriminación positiva; o mejor dicho, lugares que requieren con urgencia de estímulos positivos para no quedar discriminados frente a la pujanza de zonas más prósperas. En el occidente, cada paso es un argayo y cada obra se eterniza por la sencilla razón de que las zonas de escaso peso político quedan a la cola de las prioridades de los que gobiernan.