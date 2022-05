La “infoxicación” mata la lectura

La alarma la ha encendido este titular: “Un estudio basado en las listas de ‘The New York Times’ indica que la extensión de los libros más vendidos cada vez es menor”. En concreto, en la última década, la extensión media de los libros que leemos ha caído 51,5 páginas. “La lectura está en declive”, advierte el director de la investigación. “Nuestra principal hipótesis –asegura– es que la capacidad de atención de los lectores (y de las personas en general) es más corta hoy en día”. Y señala como principal culpable lo que denomina la “infoxicación”, causante de que “sea menos probable que los lectores se comprometan con un libro más largo”.

Todo hace indicar que vivimos en una sociedad cada vez menos formada. Ya lo intuíamos, pero necesitábamos un dato que ratificara la percepción de que la vida digital estaba empobreciendo nuestro intelecto y que progresivamente iba tomando posesión de nuestro tiempo libre, esos momentos que hemos bautizado con el eufemismo “tiempo de calidad”.

Mucho antes de la revolución tecnológica, a mediados del siglo pasado, un personaje de Ray Bradbury en “Farenheit 45” describía con precisión lo que iba a ocurrir décadas después. Merece la pena leerlo con atención porque parece estar hablando de 2022:

“Los años de universidad se acortan, la disciplina se relaja, la filosofía, la historia y el lenguaje se descuidan; la gente se expresa cada vez peor a tal punto que apenas se recurre ya a las palabras para comunicarse (...) ¿Por qué aprender algo, excepto apretar botones, accionar conmutadores...?”

Si no fuera porque este párrafo está escrito en 1953, se diría que se refiere a hoy mismo. ¿Les suena? Menos disciplina académica, la filosofía fuera de los planes de estudios, la historia reducida a determinados periodos, basta ver nuestros mensajes para ver la pobreza de nuestra expresión, sustituimos las palabras por emoticonos, ya no necesitamos aprender nada, porque todo está en internet…

Bradbury ya advertía de que la sociedad avanzaba hacia la trivialización a base, precisamente, de reducir los libros. Lo pone en boca, de nuevo, de uno de los personajes de “Fahrenheit 451’’. “Los libros, más breves; condensados en boletines, tabloides… Todo se reduce a la anécdota, al final brusco (…) los clásicos reducidos a una emisión radiofónica de quince minutos. Después, vueltos a reducir para llenar una lectura de dos minutos. Por fin, convertidos en un resumen de diccionario de diez o doce líneas…”.

El singular y muy lúcido filósofo chileno Gastón Soublette insistía la pasada semana en una entrevista en el diario “La Tercera” en que estamos ante un problema de tiempo. “Hoy día, vivimos apurados… no hay tiempo para la sabiduría, ni la reflexión… Se han ido atrofiando las cualidades superiores del ser humano porque no hay tiempo”.

¿Quién nos ha robado el tiempo? “El alud digital”, según Soublette, quien explica que vivimos en “una sociedad de la información… y tanta información finalmente es un veneno para la mente”. Resulta dañina, porque “un hombre que tiene tanta información en la mente no tiene tiempo para reflexionar, para hacerse alguna pregunta sobre el sentido de la vida, ni menos para tener un comportamiento ético”.

Empezamos por reducir nuestras lecturas, por medir los libros por su tamaño, y acabaremos como Julia, la amante de Winston Smith en “1984”. A Julia “no le interesaba leer”, según relata Orwell. “Consideraba los libros como una mercancía, algo así como la mermelada o los cordones para los zapatos.”

El diagnóstico no puede ser más alarmante, porque “una sociedad que no lee es una sociedad sorda, ciega y muda”, según el poeta mexicano Francisco Hernández. O peor aún, “una sociedad que no lee muere”, en palabras de Emilio Lledó.