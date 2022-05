Atravesando los espejos de Mariano Arias

Escribo para alargar la existencia, para crear algo absoluto y estable, conciliando la imaginación y la inteligencia. Mariano Arias (1995)

Hace cinco años que me falta mi hermano Mariano, fallecido el 14 de mayo de 2017 y hablar de él ahora es recordarlo con una inmensa pena y dolor, pero también recordarlo con gran amor y volver a traer a mi memoria su emoción, su alegría y su exultante pasión por las palabras, por el sagrado acto de escribir con una pluma un relato, una historia mágica, que activaría alguna cara oculta de su poliédrico pensamiento; aunque mejor debería decir dodecaedro, una figura muy querida por él y que había construido el mismo con espejos y marco de madera y reposaba permanentemente en su mesa de trabajo. Un guiño de mi hermano a su amado Platón, quizás para no olvidarse de que el demiurgo recurriría al Dodecaedro como modelo para conformar el Universo. Esa figura traducía su escrutadora mirada sobre la realidad; su forma de interrogarla y de extraer de ella los nutrientes que alimentasen su imaginación, su ficción como forma de acercarse e interpretar la realidad.

El dodecaedro recorre buena parte de la literatura de mi hermano, de su golpe de realidad con ella. Mirar el dodecaedro era para mi querido hermano interrogar a sus pentagonales espejos y que le devolvieran un reflejo de la verdad que permanece oculta a nuestra visión. Él se quedaría con una de ellas y su mano traduciría en palabras la historia más imaginativa que pudiera alumbrar su creatividad.

Hay un dodecaedro en su novela “Hombre mudo”, publicada en mayo de 2020 por Ediciones Trabe, su protagonista lo conserva en uno de sus bolsos. En otras novelas aparece sobre una mesa y en otras como en “Memoria del cielo” (de próxima publicación) el autor se aferra compulsivamente con su mano al dodecaedro como si fuera una figura totémica: “A media tarde, cuando la luna primera dejó el horizonte, extraviado en los muros de la fortaleza, crucé la medina. La mano aprisionó en el bolso el objeto, el dodecaedro de espejos, único recuerdo físico del palacio de Möbius”.

Es esa mirada entre los ojos de mi hermano y los doce espejos de la figura geométrica de Platón, la que medirá la distancia exacta entre la vida y la muerte de una novela, entre su principio y su palabra final. Una figura que le permitirá recorrer cada uno de sus espejos en tantas direcciones como su vida se vea reflejada en ellos. Y uno de esos espejos será el que un día le llevará por el sinuoso camino de descubrir la Filosofía, para así reconocer que la literatura no era la herramienta absoluta para alcanzar la Verdad sartriana del concepto de hombre y que debía de explorar otros horizontes literarios y filosóficos.

Una mirada del dodecaedro le había orientado por una senda cuyo final sería su ambiciosa y magna obra filosófica “El Escriba Sagrado: Filosofía del origen de la Idea de Escritura” publicada en noviembre de 2016, seis meses antes de su muerte. Pero previamente había que enmudecer al hombre, había que estrangularlo con su lengua, había que experimentar con la ausencia de palabras para descubrir su necesidad, sus silencios, su valor como medio de comunicación entre diversos y contrarios pensamientos. La conversión ideológica de la lengua y su devenir universal no acudirá como garantía salvífica para que el hombre conjure sus demonios y acceda al Paraíso.

Mi hermano fue un profundo conocedor de la tradición judeocristiana. “Hombre mudo” está construida con esos sueños y la sedimentación de ellos se manifestaría en la huella que dejan sus palabras, las cuales el cuidaba como un orfebre. Al modo en que los ángeles trabajarían el oro de la Cruz de los Ángeles. Por eso había que derribar el mito, había que desmitificar la Palabra, el Verbo, y de esta forma, mientras escribía “Hombre mudo” en 1995, o “Memoria del cielo”, cristalizaría (a partir de uno de los espejos del dodecaedro) la Tesis doctoral “El Escriba Sagrado” (defendida en el año 2009). Cerraba un circulo de encuentros y desencuentros con Sartre y su obra “Las Palabras” (donde Sartre discute con él mismo, para encontrar así la madurez intelectual y personal) alcanzando ese refinado conocimiento mucho más allá de sus primeros escritos literarios de los años 80, con el sólido devenir de “El Silencio de las Palabras” (Finalista del Premio Nadal en 1991) o “Il Finimondo” (Premio Juan Rulfo en 1992). Por ello, sin “Hombre mudo”, “Memoria del cielo” o “Luna de desierto” (aún inédita), no podríamos entender en toda su profundidad la biografía literaria posterior de mi hermano Mariano.

En la literatura mi hermano había encontrado el medio privilegiado de apropiarse del mundo y justificar su propia existencia. “Se escribe –decía mi hermano– porque amamos y porque nos aferramos a la vida y escribiendo intentamos cambiarla. Pero también porque se muere, es cierto, porque nos movemos cotidianamente en la frontera de la ficción, entre la mentira y la verdad”. Su esfuerzo intelectual era total. En plena escritura de “Memoria del Cielo” escribiría a un compañero: “Te envío un ejemplar (manuscrito) de ‘Memoria del cielo’, es tanto lo que he puesto en él, han girado a su alrededor tantas ideas, tal vez sobrevaloradas (pero tan indispensables para la escritura), me he metido tanto en el alma del libro…”

Hace años (17 de enero de 1997) le escribía a un amigo: “aquí tienes ‘Hombre mudo’ que ha nacido también así: de la necesidad y de la obsesión, de la ambición literaria, de una idea sobrevalorada que rondaba desde hace años la mente, la premonición de que uno de los rasgos de la existencia humana, de su condición, la mudez en un mundo autista y absurdo, puede servir para comprender ese paraíso que es la soledad, con su turbia y paranoica existencia, lúcida paranoia me atrevería a decir.”

“Hombre mudo” es una obra fruto de años de reflexión que se adhiere a una trama fascinante. La original perspectiva del personaje se nos presenta como un viaje emocional y existencial escrito de una manera bella, pero sin esconder el doloroso ejercicio intelectual de reflejar la impotencia y la incapacidad humana para encontrar resortes de comunicación ante la incomprensión del Otro. Un viaje interior contado como un poema épico. Hombre mudo aborda el personaje central en su límite existencial y lo somete a las grandes preguntas en torno a la vida. De ahí que nos impacte su reflexión psicológica sobre el carácter cuasi autista del personaje, su temor al conocimiento y su enfrentamiento con la muerte. Introduce en el personaje la hiriente sensación de que ya nunca más tendría retorno aquella felicidad experimentada. Esta obra la escribe mi hermano con un estilo cuidado, pues el mimaba las palabras, pulía su significante. Para él la creación literaria no era una cuestión formal, había que cuidar las aristas narrativas (las 30 aristas del Dodecaedro platónico de su mesa) y el texto tenía que iluminar en su lectura, enriquecer al lector con la “textura de las palabras”.

Su ambición literaria era inherente a su conocimiento y el compromiso que había adquirido consigo mismo. En “Hombre mudo”, su escritura, activa en grado sumo esa riqueza intelectual de mi hermano. En ella expone gráficamente su cuestionamiento sobre la identidad y el poder de las palabras en su afán por comprender, por conocer, por situar al hombre como interrogante, por dimensionar su inseguridad y su felicidad. La opacidad de nuestro pensamiento y las palabras actúan como el elemento catártico del descubrimiento de nuestra hiriente identidad. Un “Hombre mudo” que nos acompaña en nuestra vida cotidiana, cual Virgilio a Dante en un viaje a través del conocimiento de los infiernos y nos asoma a nuestro propio abismo como Ser en el mundo, con independencia de si puede ser una obra que nos enfrenta con nuestros propios fantasmas o nuestra esperanza de encontrar la libertad y el paraíso. ¿Somos héroes o idealistas inmersos en una realidad cuya comprensión nos resistimos a asumir en su totalidad? El dodecaedro habló y esta es la respuesta de mi hermano Mariano, fiel a un principio que nunca abandonó: “Escribo –decía en una ocasión– por una contradicción: quiero llegar al fondo de las razones de las cosas (pues hay varias, así lo creo, y no sólo una) y la novela lo permite, al menos para plantear la cotidiana dulzura o amarga vida”.

Él no está ya, se quedó en mi corazón y en el de aquellos que lo lean con el mismo amor con que él escribía el relato de la vida, la suya, la mía, la de todos. Adiós hermano del alma.