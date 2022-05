Un violín para soñar

Si la semana pasada Camerata Salzburg llegaba al Príncipe Felipe en el marco de los “Conciertos del Auditorio”, este martes hizo lo propio la Academy of St. Martin in the Fields, dos de las formaciones camerísticas de referencia en el panorama musical actual. En esta ocasión, los londinenses estuvieron capitaneados por Julia Fischer (solista y directora), leyenda viva del violín.

Desde los primeros compases del “Rondó para violín y orquesta de cuerda en la mayor” (de Schubert), los músicos lucieron un sonido compacto, incontestable y cálido de todas las secciones. A ello se sumó la depurada técnica de Fischer, elegante en cada una de sus intervenciones, dejando momentos de gran musicalidad y lirismo. No hizo falta gesto alguno por parte de la germana para encarar las “Variaciones sobre un tema de Frank Bridge” (de Britten), una obra poliédrica y compleja donde primó el equilibrio, con unos violines de espléndida sonoridad y una articulación cristalina. La segunda parte trajo consigo a los oboes y las trompas para ejecutar el “Rondó en do mayor para violín y orquesta” (de W. A. Mozart). La interiorización de cada dinámica y de los tempi, donde Fischer estiraba y encogía el sonido (con su correspondiente respuesta por parte de la agrupación británica), dieron como resultado una interpretación muy sutil y matizada. Cerraba el programa la “Sinfonía de cámara en do menor” (de Shostakóvich), donde se demostró la versatilidad de los artistas conjugando pasajes de gran poderío sonoro (pese a los limitados efectivos) con otros más intimistas y delicados. Rubricarían su brillante actuación con la propina “Mélodie” del “Souvenir d’un lieu cher” de Chaikovski. Sin duda, la mejor despedida posible a un concierto extraordinario.