Chernobyl en El Cristo

Pasear por el entorno del viejo HUCA en Oviedo es como haber caído de bruces en una terrible pesadilla. Aquello parece Chernobyl: edificios abandonados y en franco deterioro, avance inexorable de la maleza, aridez urbanística y un cierto tufo mortecino a territorio desolado. Estamos hablando no de un lugar alejado del casco urbano, sino de un entorno a diez minutos a pie del centro de la ciudad y de un barrio, el de El Cristo, que exige con urgencia un fino ejercicio urbanístico de cirugía, sutura y regeneración.

Al menos el Ayuntamiento capitalino se aplica en hacer los deberes que le corresponden, acometiendo la reforma de la plaza de toros y los trámites urbanísticos que deberían desembocar en el cumplimiento de un plan que saltó por los aires al desmarcarse la Tesorería de la Seguridad Social y el Ministerio de Interior. Al Principado, que abanderó el plan común a bombo y platillo, se le ha quedado cara de tonto, de compuesta y sin novio. Empezaron la casa por el tejado sin derrumbar el viejo edificio, actuación que costará una pasta gansa y que habrá que acometer con dineros autonómicos. ¿Los hay ya reservados, o los Hongos quedarán para plantar champiñones a oscuras?

Mucho ha llovido hasta hoy sobre los tejados de la vieja edificación sanitaria de El Cristo desde que en 1998 se planteó la necesidad de construir un nuevo hospital y en 2014 se inauguró el actual HUCA. Tanta agua caída durante dos décadas que no hay canalón que soporte tal aluvión. Pero más dañina que la meteorología adversa es la desidia política de quienes tienen en su mano devolverle a Oviedo un espacio de oportunidad. Mientras las administraciones implicadas no se pongan de acuerdo y el interés particular prevalezca sobre el común, una zona privilegiada para la atracción de talento permanecerá como un erial. Cada nuevo día que pase que el viejo hospital siga en pie, vergonzoso islote de un solar infecto, es una nueva raya en el debe de los responsables.