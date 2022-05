Las cuitas del joven Goethe

Tras la puesta en marcha de la Línea 024 para la prevención del suicidio, el Ministerio de Sanidad ha elaborado un documento con las pautas para el tratamiento informativo. Entre otros consejos, se enfatiza que es importante hacer un buen uso del recurso y evitar ocupar la línea con llamadas no relacionadas con esta demanda y se apuesta por una información que responda a un tratamiento informativo adecuado de la salud mental y el suicidio, y que ayude a cumplir los objetivos de prevención.

Me ha llamado la atención el citado manual de tratamiento informativo de un tema como el del suicidio pero desde el ámbito sanitario aunque avalado por algunas asociaciones de periodistas. Pienso que este manual va a tener un difícil recorrido porque en primer lugar colisiona con los libros de estilo de la mayoría de medios informativos. En segundo lugar, porque es imposible embridar el funcionamiento de los medios de comunicación, de los escritores, de los artistas y, todo hay que decirlo, de parte de importante de los profesionales que prestan asistencia a las víctimas de intentos de suicidio o a sus familiares. Y en tercer lugar, porque en los últimos dos siglos el periodismo apenas ha abordado el suicidio... Toda esta política de silencio mediático, salvo en el caso de suicidas famosos, arranca tal como la conocemos hoy día, en 1974 cuando el psicólogo David Phillips acuñó el término “efecto Werther” para definir la relación entre el aumento de casos de suicidio y la publicación de noticias sobre estos sucesos. De hecho, si la noticia de un suicidio es de una persona famosa, este efecto se incrementa. Es un fenómeno que parece darse con especial intensidad entre adolescentes, la edad cuando las conductas imitativas son más frecuentes Pero está claro que el “efecto Werther” influye mucho en el periodismo, en cómo se dan las noticias sobre suicidios, obviando los detalles que puedan llevar a una identificación con el suceso, para evitar esos “suicidios por imitación”. Pero hay una pregunta importante: ¿hubo realmente una epidemia de suicidios tras la publicación de la obra de Goethe en Leipzig, en 1774?

La novela se basa en una experiencia del propio Goethe que había conocido en 1772 a una joven, Charlotte Buff, que estaba prometida con un hombre mayor y de la que se enamoró perdidamente. Es cierto que Goethe no se suicidó, pero sí lo hizo su amigo Karl Jerusalem con 23 años, a quien le sucedía lo mismo. Jerusalem se pegó un tiro al no ser correspondido en el amor por una mujer casada a la que tiraba los tejos. El tema de la novela es el amor que el joven Werther siente por Lotte, que también se siente atraída. Pero ya está comprometida con Albert y se casará con él. Al final Werther se pega un tiro. Nadie, ni el propio Goethe, podía imaginar que la publicación en 1774 de “Las penas del joven Werther” iba a provocar tanta polémica. Pero la historia de Werther se convirtió en un hito de la literatura mundial y máximo exponente del Romanticismo alemán. El Werther es una de las obras que preconiza la libertad individual que llega con la Ilustración y exhibe la contradicción entre la razón y las emociones, que se abrían paso como rectoras de la conducta humana. El suicidio de Werther sería un acto de valentía. Pero Werther creció con la leyenda negra de que su lectura producía olas de suicidios. Esto hizo que en 1787 Goethe la revisase y en una nueva edición ya atribuía el suicidio a una enfermedad anímica y hacía esta advertencia al lector: “sé un hombre y no sigas mi ejemplo”.

El Werther de Goethe puede ser el primer best seller de la historia de la literatura.

Su éxito de ventas fue desmesurado. También es el primer ejemplo del daño que puede causar el sensacionalismo mediático que también está detrás de la crisis económica de 2007 y la reciente crisis pandémica: son ejemplos de los resultados de sembrar informaciones insensatas cargadas miedo y generar crisis tan dramáticas como las referidas. El resultado más conocido de esta imitación resultó en un incremento de suicidios sin que aún hoy sepamos cuantos (parece que en Alemania fueron unos cincuenta casos, relevantes socialmente aunque pero no como para ser una epidemia). Son curiosas las repercusiones que provocó el Werther. Hubo un tal Nicolai que hizo una versión alternativa en la que Werther no se suicida, recupera al amor de su vida y tienen un hijo juntos. Se tituló “Las alegrías del joven Werther”. Goethe se enfureció contra Nicolai de forma furibunda.

En este proceso fue muy importante que uno gran lector del Werther fuese Napoleón Bonaparte, que siempre viajaba con un ejemplar de la novela.

Muy relevantes en el éxito de la obra fueron los grandes elogios que le dedicó Madame de Staël, una de las intelectuales más poderosas de la época, que contaba en las tertulias de los salones del XVIII que Werther había provocado suicidios entre mujeres muy bellas. Y que habían muerto más hombres por Werther que por las mujeres más hermosas. La influencia de Madame de Staël era tan notable que Napoleón, con quien se enemistó hasta el punto de exiliarse de Francia, decía: “Tengo tres potencias enemigas: Alemania, Gran Bretaña y Madame de Staël”. La relación de Goethe con ella fue ambivalente en casi todo y es muy interesante conocerla. Pero está claro que catapultó el espíritu romántico de la época y el abandono del rígido neoclasicismo.

Resumiendo, el examen de la literatura sobre el impacto en la tasa de suicidios tras publicarse el Werther indica que ocurrieron algunos suicidios de imitación. Pero no parece que se produjese una epidemia. Werther sería así el primer caso de sensacionalismo mediático de la historia. Aunque todo depende mucho de cómo definamos “epidemia”. En palabras de De Ron, especialista sueco en Salud Pública: “Un caso no es ningún caso, dos es demasiado y tres casos es una epidemia”.

El primer psiquiatra que estudió la relación entre dar publicidad a los suicidios en los periódicos y su aumento fue Paul Moreau De Tours en 1875 con su “Sobre el contagio del suicidio”, donde no encontró relación entre una serie de suicidios consecutivos y su publicidad en prensa.

Pero es con la publicación en 1897 de la obra “El suicidio” del sociólogo francés Emil Durkheim cuando el conflicto sobre como hablar de ello estalla con toda su crudeza. Durkheim reconoce que la imitación no influye sobre el suicidio y que prohibir noticias no cambiaría las tasas sociales. Pero aconseja no hacerlo… “La imitación nunca es causa de suicidio. Se limita a exteriorizar un estado que es la verdadera causa generadora del acto y hubiera producido su efecto aunque no hubiera habido imitación ya que la predisposición ha de ser muy fuerte”.

En la actualidad seguimos sin datos que nos informen en sentido opuesto. Pero el periodismo sigue conflictuado con este tema, como reflejan sus guías de estilo. Está claro que somos seres sociales y no es fácil que podamos escapar al destino que supone la imagen que tienen de nosotros los demás. De ahí que el periodismo haya de tratar del suicidio, por supuesto. Como habla de homicidios o de sucesos felices sin que por ello se incremente la incidencia. Pero no debemos perder de vista que los tabúes solo se rompen cuando se resuelven ciertos problemas. Así pasó con la tuberculosis o el cáncer. Con esta perspectiva, el periodismo bien hará en revisar la indigencia moral de algunas de sus bases epistemológicas. Y los profesionales y afectados implicados deberán ser conscientes de que aquí no sirven ocurrencias ni opiniones. Psiquiatras, psicólogos y disciplinas afines no podemos hacer o apoyar informaciones sin pruebas que las justifiquen. Ni apartarnos ante el tirón político. Este tema es demasiado serio. Algunas profesiones han adquirido un poder social desmesurado sin que rindan a la comunidad beneficios que lo justifiquen.Y habrá que quitarle presencia al joven Werther y revisar a Goethe. Que con 72 años volvió a enamorarse de una agraciada joven de 17 años. “La vie est ondoyante”, decía Montaigne intentando obviar los dogmatismos dominantes.