La visita del rey Juan Carlos

Tras el archivo de las diligencias que se habían abierto contra él por la presunta comisión de varios delitos, Juan Carlos ha vuelto a España en medio de una gran expectación. Su presencia entre nosotros ha provocado, como era de esperar, un alud de reacciones. Los partidos no han desaprovechado la ocasión de pronunciarse sobre su figura y la monarquía. Los medios han concedido a su regreso la atención propia de un acontecimiento histórico. Unas decenas de personas fueron a vitorearlo al club náutico de Sanxenxo. Los españoles, en general, lo recibieron con una mezcla de indiferencia y rechazo. Al segundo día de su estancia aquí el alboroto ya ha cesado. Juan Carlos retornará a su lugar de residencia actual dejando al país con un asunto más, de extraordinaria complejidad, sin resolver. Esta es una cuestión de Estado, porque afecta directamente a su jefatura y porque alienta una mayor división en un ambiente polarizado, que en los próximos dos años se verá sometido a las tensiones que suscita una competición electoral igualada y de larga duración.

Un decreto aprobado por el Gobierno pocos días después de la abdicación concede a Juan Carlos con carácter vitalicio el tratamiento de Majestad y honores análogos al heredero de la Corona. De manera que el que fuera jefe de Estado de la monarquía parlamentaria que es España, ahora Rey honorífico, abandonó su país, una democracia, y decidió instalarse en un emirato, algo similar a una monarquía absoluta, donde los ciudadanos no pueden elegir a su gobierno. Puesto que no se explicó con claridad la razón de su marcha, si fue obligada o voluntaria, es difícil definir su situación. Exiliado, desterrado, en el ostracismo, el hecho es que Juan Carlos vive expatriado, según parece, contra su voluntad. Se me antoja que el suyo es un caso único, que menoscaba la imagen exterior de España.

La Corona española no recuperará la normalidad con las visitas de Juan Carlos. Y los dirigentes políticos no están acertando a resolver el problema, ni muestran la disposición necesaria para ello. Los partidos de la derecha hacen una defensa cerrada de los méritos políticos indudables del rey ausente y pretenden que pasemos página sin hacer el merecido reproche público a su conducta. Los partidos de la izquierda y los nacionalistas encuentran en el desempeño de la corona por Juan Carlos el argumento definitivo para deslegitimar a la monarquía y esgrimen su convicción republicana, sin reparar en lo que supondría hoy en España plantear un cambio en la forma del Estado.

El pueblo español es soberano, pero no es responsable excitar la división política. En 1978, la democracia quedó unida a la monarquía. Por supuesto, no es un vínculo indisoluble, pero aún tienen vigencia las palabras dichas en cierta ocasión por Pérez Rubalcaba, cuando justificó la cesión hecha en este punto por los socialistas republicanos en aras de la convivencia y advertía que el consenso conseguido en torno a la monarquía difícilmente podría ser sustituido por otro.

El asunto ha abierto una nueva fisura entre los dos sectores de la coalición de gobierno, cuya continuidad solo se explica por el propósito de unos y otros de mantenerse en el poder. El PSOE se muestra esquivo y Unidas Podemos, una coalición dentro del gobierno con discrepancias bien visibles, exclama y se desentiende. Pero el tiempo pasa y el problema se va pudriendo. El rey honorífico de España se despedirá de su país con una visita semiclandestina a Zarzuela antes de volar al emirato de Abu Dabi, donde permanecerá por tiempo indefinido. No es una situación honrosa para los españoles. De la Corona se predica ejemplaridad y de la democracia, transparencia. La Casa Real y el Gobierno están en deuda con los ciudadanos. Les deben una conversación para poner las cosas en claro y decisiones coherentes. No hay otro modo de restablecer la confianza en las instituciones. Este asunto es una prueba de la capacidad de nuestra clase política y de la firmeza y el prestigio de nuestra democracia. Y son muchas las anomalías que se han sucedido en la política española como si nada importante hubiera ocurrido.