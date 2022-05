La verdad de las mentiras

Jesús: “Mi padre era experto en contar grandes mentiras pero no era un mentiroso. Nadie le creía y él lo sabía. Le resultaba divertido inventarse vidas, las vidas que nunca tuvo. No sabía leer ni escribir porque nació en una aldea sin horizonte con diez hermanos que terminaron todos en Suiza y Bélgica trabajando de lo que fuera, primogénito que se atrevía a llevarle la contraria a un padre tiránico que tenía esclavos en lugar de hijos. La ley del cinturón dejó huellas e la espalda de mi padre que jamás pudo olvidar. Quizá por eso nunca me levantó la mano aunque cuando yo era crío aún estaba bien vista la violencia contra los indefensos.

Si todo lo que contaba en las reuniones familiares fuera cierto, mi padre habría tenido una vida de película. Me fascinaba cuando inventaba su paso por la guerra. Con diez años, decía, se convirtió en pieza imprescindible del engranaje militar como mensajero intrépido que llevaba información trascendental a la primera línea del frente. Hasta que se cansó y se pasó al enemigo durante otro breve periodo de tiempo antes de regresar al bando inicial. En la posguerra (pusguerra, la llamaba él) se dedicó a todo tipo de trabajos para ocultar su verdadera ocupación: sabotaje. Me quedaba dormido por las noches oyendo sus hazañas bélicas: trenes estropeados, barcos hundidos, aviones derribados, tropas desabastecidas. Los demás se reían (tenía gracia contando sus historias, si hubiera tenido la oportunidad de ir a la escuela quizás hubiera sido un escritor de esos que enganchan desde la primera línea) pero yo le creía a pies juntillas y me enfadaba cuando alguien se burlaba. Sus mentiras tenían más verdad que todas las verdades que se empeñaban en enseñarme otras personas. De él aprendí a no rendirme. A plantar cara a los déspotas. A huir de los carceleros”.