“Fumar o salud” es el título de un libro que edita el Colegio de Médicos del Reino Unido, para informar de las enormes ventajas de no fumar y de los grandes perjuicios que representa el hacerlo. El libro se denominó durante muchos años “Fumar y salud”, pero bastó la sustitución de la conjunción para que todos supiéramos que ambos términos son incompatibles. Si se elige fumar la salud será deficitaria, mientras que si se escoge abstenerse del hábito tabáquico, aseguramos muchos mejores resultados en este campo.

Fumar mata. Esta es otra frase contundente que nadie puede dar por desconocida, pues está escrita en todas las cajetillas de cigarrillos. Y fumar mata, en muchas ocasiones de cáncer, este nombre que nosotros como asociación (Asociación Española Contra el Cáncer) hemos elegido combatir. Conseguir que toda una generación esté libre del humo del tabaco es nuestra meta para el año 2030, y en ello vamos a depositar una buena parte de nuestro esfuerzo. Para alcanzarla, contamos también con el apoyo de la mayoría de la sociedad.

Las leyes actuales, especialmente la última promulgada (Ley 42/2010 de 30 de diciembre de 2010), son un gran soporte para disponer de espacios libres de humo, tanto en locales cerrados como en centros deportivos. Pero no son suficientes. El poder adictivo de la nicotina es tan intenso, que un gran número de jóvenes se inician en el tabaco a la temprana edad de los 14 años y se mantienen como adultos fumadores. Si añadimos que la prevalencia de la población fumadora en España es muy elevada (16,4% en las mujeres y el 23,3% en los hombres), la conclusión es que tenemos aún un gran reto por resolver. Si queremos incidir en estas cifras, es importante que centremos nuestros esfuerzos en evitar que nuestros jóvenes se inicien en el hábito, que no tomen contacto con el primer cigarrillo, que se conviertan en “no fumadores”.

Por este motivo apoyamos todas las acciones que se convoquen para que fumar en público sea visto como una anomalía y como un hecho que incide en la salud de las personas del entorno. No solo es el tabaquismo activo el que hay que evitar, sino que el tabaco pasivo está implicado en numerosas enfermedades y debe ser reducido a la mínima expresión. Hagamos entre todos un esfuerzo para que no se fume en las terrazas de la hostelería, para que nuestras calles estén limpias de colillas, para que las playas no sean un enorme cenicero. Las cercanías de las escuelas no deberían disponer de venta ambulante de cigarrillos, los parques infantiles no deberían contemplar como los padres fuman mientras vigilan el juego de sus hijos. El interior de los vehículos con niños es también un buen lugar para respirar aire limpio de humo. Ningún espacio público con exposición al humo de tabaco. Que fumar no sea una alternativa fácil. Estas son nuestras metas para los próximos años. Este es nuestro deber como ciudadanos, para que los legisladores apoyen estas iniciativas y las lleven al Congreso.

Las cifras que relacionan el tabaco con el cáncer son escalofriantes. Todos los territorios por donde circula el aire que respiramos, ya sea la laringe, la tráquea o los bronquios están directamente en contacto con el humo del tabaco, ya sea de forma directa o indirecta. Hay que recordar que más del 80% de todos los tipos de cáncer de pulmón están íntimamente relacionados con el tabaco. Las zonas cercanas al paso del humo, ya sean la boca, la faringe o el esófago, también están directamente expuestas, y por otra parte, la circulación sanguínea transporta sustancias inductoras de cáncer a todo el organismo. Las vías de conducción de la orina tampoco están exentas de la acción tumoral de los metabolitos del tabaco.

Nuestra Asociación, contempla el Día Mundial sin tabaco como una oportunidad para dar a conocer el objetivo de evitar la acción cancerígena del tabaco. Nuestra misión se enmarca en la equidad para el acceso a los diagnósticos y tratamientos del cáncer para todas las personas, con especial atención a los más desfavorecidos. En el día de hoy, queremos sumarnos a todas las iniciativas de nuestras autoridades y de la sociedad civil en este objetivo común. No solo como un mensaje circunstancial, sino con un compromiso mantenido y constante. Queremos conseguir un mundo sin tabaco. De esta forma, tendremos también un mundo con mucho menos cáncer.