¿Cómo invierto mis ahorros?

Varios amables lectores me preguntan –¡pobre de mi, como si yo fuera un oráculo!– donde pueden colocar sus ahorros para que les produzcan el rédito suficiente para compensarles de la desbocada inflación; además, como es lógico, piden que sea una inversión segura para poder mantener su capital.

Empezaré por aclararles que no suelo yo dar consejos pues, con los tiempos que corren, mas bien, estoy en situación de recibirlos. Además, en varias ocasiones, creo que he dejado claro que esta columna que escribo, no es un consultorio, sino un aposento de mis opiniones sobre cuestiones sociales, políticas y económicas de actualidad.

Dicho esto, por aquello de no defraudar, no me resisto a contestarles a los cinco queridos seguidores que se interesan por las inversiones en criptomonedas y en la Bolsa.

Empezaré diciendo que, en lo que concierne a las monedas virtuales –como hay cinco mil, me voy a centrar en el bitcoin en particular–, no se sabe bien que son, ni si se trata de un elemento altamente especulativo, un activo de inversión, un medio de pago o una gigantesca estafa. Lo que si sabemos es que no están reguladas, no están sometidas al control de ninguna autoridad reconocida ni entidad supervisora, ni tampoco están amparadas por marco jurídico alguno. Igualmente hay que remarcar, que su valor no sabemos que es lo que representa. En cuanto a su cotización, ésta responde a pura especulación –de ahí su volatilidad– por lo que se trata de una inversión de muy alto riesgo que, como advierte el Banco de España y la CNMV, existe la posibilidad de perder todos los ahorros colocados en este tipo de activos. La prueba es que, cuando escribo este artículo, en un par de semanas, sin saber por qué, ha perdido la mitad de su valor. Por lo tanto, mi recomendación a los lectores que me han preguntado interesándose por esta moneda, es que piensen en otro tipo de inversión para colocar sus ahorros.

A los otros lectores que me preguntan por la Bolsa, les diré que, en estos momentos, hay diez valores que rentan, vía dividendos, una cifra que compensa suficientemente la tasa de inflación. Claro que no hay que olvidar que también es un mercado con su dosis especulativa por lo que, les sugiero que, si colocan sus ahorros en acciones, lo hagan a largo plazo; es decir, tres años como mínimo. Al día de hoy, el IBEX pierde en lo que va de año un 3,5%, pero creo que, a pesar del parón por el covid, la guerra de Ucrania, el bajo crecimiento del PIB de China, la alta inflación en el mundo, el encarecimiento de materias primas y el final del dinero gratis, el escenario tenderá a mejorar, pues algunas de estas circunstancias desfavorables, van a desaparecer por lo que veremos brotes de optimismo que se traducirán en una Bolsa al alza en los dos o tres próximos meses.

En cualquier caso, a mis estimados lectores que me piden opinión, si que les voy a dar cuatro reglas de oro (descarto el tema inmobiliario por desconocimiento) para sacar rentabilidad a sus sufridos y bien ganados dineros.

1º- No te endeudes para invertir en Bolsa. Hazlo con la pasta que te sobre y que no vayas a necesitar o disponer en un tiempo.

2º- Compra acciones de empresas que conozcas y de las que entiendas su negocio.

3º- Invierte con la vista puesta a tres años de plazo, como mínimo. No te acojones, y vendas a pérdidas, a la primera corrección de la cotización del valor.

4º- Infórmate bien con tu banco cuales son las comisiones de compraventa, mantenimiento y depósito, pues te pueden comer la ganancia del dividendo.

5º- Esta sugerencia es de propina. Pondera la posibilidad de gastar los cuartos en lo que te gusta o donar una parte a tus hijos, si lo necesitan ellos y tú no.

¡Suerte!