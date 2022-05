Reto demográfico: “Bla, bla, bla”

Leí con gran asombro la creación de una nueva comisión multidisciplinar para redactar el anteproyecto de ley de Reto Demográfico. Sorprendentemente, en el grupo de trabajo no hay ningún alcalde del mundo rural, ningún representante de organizaciones agrarias o ganaderas, ninguna portavocía de cualquier tipo de asociación o similar perteneciente a la zona rural y tampoco están representadas las parroquias rurales. Me pregunto el motivo. Tirando de hemeroteca, me encuentro con la ley 45/2007, de 13 de diciembre, cuya nomenclatura es “Desarrollo Sostenible del Medio Rural”. Dicha ley fue gestada en el año 2003 en Oviedo, cuando José Luis Rodríguez Zapatero aún no era presidente del Gobierno central. Una vez elegido, en 2004 dio instrucciones para su redacción. Finalmente, fue aprobada en las Cortes Españolas en 2007.

Su contenido resulta sorprendente porque todos los problemas del mundo rural encontrarían en esta norma, que es ley, una solución factible y viable. Para empezar, define como medio rural a todos aquellos municipios con menos de 30.000 habitantes, es decir, la totalidad del Occidente de Asturias. En dicha ley también se habla de la dotación económica, compartida por los gobiernos central y autonómicos al 50 por ciento. Dicho importe, aunque no cuantificado con exactitud, fue estimado según testigos del proceso de redacción en unos 5.000 millones de euros anuales. Con una matemática simple, los números asustan. En 15 años se dejaron de invertir la friolera de 75.000 millones de euros en el medio rural, todos ellos previsiblemente destinados a materias tan sensibles y necesarias como infraestructuras, agricultura, ganadería, pesca, montes, nuevas tecnologías, tercera edad, jóvenes, igualdad, fomento del empleo, educación, sanidad, energías renovables, seguridad ciudadana, cultura, empleo público, urbanismo, protección social, vivienda, conservación de la naturaleza, gestión de los recursos rurales y diversificación económica, por citar algunas. No hace falta haber ido a la Sorbona para darse cuenta de la magnitud de lo legislado y no cumplido. En el preámbulo de esta norma se cita, además, la necesidad de que el Estado español se dote a sí mismo de una ley para el fomento del desarrollo rural, ya que en la Europa del siglo XXI la política rural tiende a depender subsidiariamente de los estados miembros. Por todo ello cabe hacerse sin demora unas cuantas preguntas: ¿Por qué el Comisionado para el Reto Demográfico no se pronuncia sobre esta ley en cuya redacción participó? ¿Por qué no fue dotada de presupuesto por ninguno de los tres presidentes del Gobierno que hubo desde su aprobación hasta la fecha? ¿Por qué dicha ley nunca fue reivindicada por ningún partido político, sindicato u otro tipo de organización política o social? ¿Por qué ningún presidente autonómico exigió su aplicación? ¿Por qué ni un solo alcalde reclamó su entrada en vigor y desarrollo? Curiosamente, estas cuestiones no tienen hoy por hoy respuesta. Solo nosotros, SOS Occidente, ofrecemos una explicación: lo expuesto con anterioridad nos faculta para afirmar que el mundo rural estuvo y está sometido a un menosprecio y abandono total por parte de todas y cada una de las distintas administraciones y sus gobiernos y ello al margen del color político. Y si nos equivocamos, que alguien nos dé una respuesta loable. Por todo ello el desarrollo de la ley 45/2007, de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, inevitablemente revertiría la decadencia demográfica, económica y social de nuestro hermoso territorio del que tanto se habla y por el que tan poco se hace. No queremos terminar sin formular tres cuestiones más que esperan respuestas, como tantas. ¿Cómo se pretende que los ciudadanos se fíen de aquellos que legislan, prometen y no cumplen? ¿Es posible que los últimos planes presentados por el Principado para el Occidente sean otra vez humo? ¿Algún día van a dejar ustedes de reunirse para decidir cuándo se volverán a reunir y trabajar en serio? Creemos firmemente que la respuesta a todas las inquietudes que nos acechan será siempre la misma: “Bla, bla, bla”.