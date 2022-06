Cuatro de cada cinco norteamericanos poseen un arma. Veinte mil personas fallecen cada año en Estados Unidos por arma de fuego. Un tercio de los estudiantes de bachillerato de aquel país van armados.... Y aún dicen que las carga el diablo.

¿Quién ha cargado las armas del chico del colegio de Texas?; quién ha cargado las disparadas hace 10 años en Denver por los muchachos de la «mafia de los abrigos largos»? Sociólogos y sicólogos se estarán, sin duda, afanando en estos momentos en la búsqueda de una respuesta. Como se sigue buscando en casos similares, cada vez más frecuentes en la sociedad norteamericana. Sin embargo, a mí, pese a que lo sencillo suele ser muy complejo, y a que no tengo la capacidad de un experto en ese tipo de análisis, la respuesta se me antoja muy sencilla: esa propia sociedad que es, a la vez, víctima y verdugo de su cultura del «far west» y de lo que han dado en llamar autodefensa, pero que no es sino lucrativo negocio de los comerciantes de armas (200 millones de armas de fuego –desde sofisticadas metralletas a bolígrafos pistola– circulan en USA con muy escaso control). No es, sin embargo, algo lejano y propio de Yanquilandia. Aunque controladas, no podemos olvidar los miles de armas (fundamentalmente escopetas) que existen también en España, y que han dado lugar a no pocos sucesos. Armas también en los cuerpos de seguridad, de las que aún tenemos recientes pruebas de que las carga el diablo de la irresponsabilidad.

Billie el Niño, Jesse James o Bonnie and Clyde son personajes y modelos promovidos durante décadas por el cine y la televisión; mitos que tienen hoy su relevo en Rambos y ninjas, vengadores y Harrys sucios, que pululan por las pantallas de todo el planeta. La violencia convertida en cultura, como método de solución rápida de todos los problemas sociales y personales. Los violentos, creados a imagen y semejanza del poder, que los alimenta –en lo que cree dosis adecuada–, para justificar así, y reforzar, su propia existencia como «controladores sociales»; para crear el concepto de lo que es normal y lo que no lo es; para asentar en las conciencias la definición de lo marginal y antisocial, de forma que la sociedad delegue en el poder su represión. Sin delitos no habría leyes. Sin delincuentes no habría policía. Sin locos no habría manicomios. Sin ignorancia no habría pautas culturales. Sin pobres no habría ricos....

Hay quienes creen que la violencia es consustancial al hombre, como lo es a la propia Naturaleza. Ferrater Mora –con mayor autoridad y capacidad de análisis sociológico que yo– extraía de Aristóteles el concepto de movimiento natural y movimiento violento: una piedra que cae al desprenderse de una fachada tiene un movimiento natural, la misma piedra arrojada por una mano tiene un movimiento violento. Es pues el hombre quien ha configurado la violencia como comportamiento y no al revés. Las armas no existirían si no hubiera munición para alimentarlas.

Armas cargadas por el poder y no por el diablo, salvo que identifiquemos a uno con el otro. Armas cargadas por el miedo de toda una sociedad al monstruo que ella misma engendró. Armas cargadas por los fabricantes y comerciantes sin escrúpulos. Armas cargadas por los medios de comunicación, creadores de toda una cultura arraigada en lo que de animal tiene aún el alma del hombre.