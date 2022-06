El “estado de alarma” de Sánchez-Merlo

No busque el libro “estado de alarma”, de Luis Sánchez-Merlo (Valladolid, 1947). No está en el mercado. Si sigue sus artículos en LA NUEVA ESPAÑA ya ha leído la mayoría de esta recopilación –cuarta que autoedita– de sus colaboraciones en prensa y algún artículo no impreso salido directamente de su blog, lsanchezmerlo.com (donde encontrará todo si se registra como usuario). “estado de alarma” reúne los cien artículos del alarmante estado en el que se movió el mundo del 8 de marzo del 2020, víspera de covid al 3 de octubre de 2021, erupción en La Palma.

En ese tiempo de tanto encierro, el abogado, economista y articulista anduvo a vueltas con las medidas pandémicas y la libertad limitada y a cuestas con el proceso independentista catalán y el indulto a los sediciosos y malversadores condenados. Desde el principio siente que se eterniza en el poder el Pedro Sánchez que acababa de llegar, le parece mansa la ciudadanía, paniaguados los medios de comunicación, politizado el coronavirus, improvisador el gobierno, recostados los liberados sindicales y sumisos los analistas “conspicuos”. Dentro de su independencia y en su búsqueda de la ecuanimidad en la derecha salen sus preferencias: José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid; Isabel Díaz Ayuso, presidenta de Madrid, y Cayetana Álvarez de Toledo, exportavoz del PP en el Congreso. Liberal a fuer de liberal, Sánchez-Merlo, que fue jovencísima mano derecha exterior del presidente ucedeo Leopoldo Calvo-Sotelo, está poseído por el espíritu de la transición democrática y conoce el abismo como límite. Ese abismo ahora se llama colapso y lo cita muchas veces para referirse al cambio climático, al consumo no sostenible, a la globalización extrema y a la extrema desigualdad. Es partidario del suficientismo de John Naish como una ética personal de saber parar de comprar. Expone claro y sin prisa en el tamaño muelle de sus escritos, construye con citas literarias bien elegidas, ilustra con películas bien vistas y sus textos de más brillo son los perfiles de personajes, los bocetos de personalidad, los recuerdos personales, algunos salidos de los tiempos en que trabajaba en la política exterior negociando la entrada en el Mercado Común y en la OTAN, aquel empeño de Calvo-Sotelo del que ahora se cumplen 40 años.