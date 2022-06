La “mucha realidad” de Mayorga

Una tarde me encuentro con Juan Mayorga (Madrid, 1965) en la puerta del madrileño teatro Valle-Inclán. Hace años se llamó Olimpia. En la acera de enfrente hay una frutería, una sucursal bancaria y el acceso a la estación de metro de Lavapiés. No me esperaba. Ni yo le esperaba. Coincidimos. O a lo mejor no. Le acompaña un tipo alto, enorme. “¿Sabes?”, me dice. “Este es el mago que me ayudó con la obra”. Y es que, no lo he dicho, estamos en la puerta del teatro donde se estrenó “El Mago” hace cuatro años. Más o menos. Se trata de una de sus más meditabundas comedias, su doctorado en la dirección escénica que, para él, es una profesión que amplía en la sala de ensayos la suya propia: escribir teatro, imaginar, como siempre repite, excusas para fomentar la reunión. Cuando entró en la Real Academia de Doctores dispuso su ser teatral en todas sus consecuencias: “Unas personas se separan de otras para representar ante éstas posibilidades de la existencia humana. Es un desdoblamiento asombroso. Da que pensar. En ese separarse y ponerse enfrente para representar la vida, los actores abren un conflicto. A esa escisión conflictiva llamamos teatro”.

Mayorga empezó en 1989. Le dieron el accésit del “Marqués de Bradomín” que se llevó el asturiano Maxi Rodríguez (“El color del agua”, no se olviden). De entonces es “Siete hombres buenos” que, parece mentira, nadie ha estrenado todavía. Y eso que Mayorga es Académico de la Española, premio Nacional de Teatro, premio Nacional de Literatura Dramática, premio Europa a las Nuevas Realidades Teatrales… y, desde ayer, premio “Princesa de Asturias” de las Letras. El último dramaturgo español que reconoció la Fundación con el premio de las Letras hay que encontrarlo hace treinta años: fue Francisco Nieva que, precisamente, es el que da nombre a la sala del Valle-Inclán donde esta tarde en que hemos coincidido Mayorga estrena “El Mago”. Ahí está la actriz Clara Sanchís, que asume el corazón y el alma de Nadia, la mujer hipnotizada que vuelve con la familia a descubrir lo evidente: “En esta casa hay demasiada realidad”. Y se queda más ancha que larga. Y lo hace porque en esa única frase es cómo se resume bien la obra entera del dramaturgo más destacado de España en los últimos tiempos. La demasiada realidad pesa en cada uno de sus composiciones (ya van veintitantas). Y empezó a pesar en sus tiempos con “Animalario” –de entonces es su coescritura, con Juan Cavestany, de “Alejandro y Ana. Lo que España no pudo saber del banquete de la hija del presidente”– y sigue haciéndolo en “El golem” o “La colección”, que es lo último que tiene prometido dirigir. La próxima temporada, me ha dicho. En “La colección”, por ejemplo, se explican las reglas para acceder a la sala en que se guarda el tesoro: “A veces solo entramos para sentir el paso del tiempo. Para asomarnos al abismo del tiempo. Esas cosas contienen tiempo, todo el que ha ido sedimentando en ellas”. Mayorga escribe mucho y estrena mucho, pero también tiene mucho en el cajón del porvenir. Me lo ha dicho también muchas veces: “El teatro es el arte de tener paciencia”. “Los yugoslavos”, pacientes, esperan a cobrar la vida que les espera desde hace algunos años. Porque se adelantan nuevos proyectos. Anda por ahí, de gira, su “Silencio”, que es el discurso que dio cuando le hicieron académico y que ahora ha cobrado vida con la voz y la encarnadura de Blanca Portillo que es, como si dijéramos, su actriz fetiche. Lo fue en “El cartógrafo”, pero también en su particular “Don Juan Tenorio”. Y es que Mayorga escribe y reescribe que da gusto. Eso de la “mucha realidad” sale en “El chico de la última fila”, que es un drama de soledad y disolución que hace tiempo está en los planes de estudio de los bachilleres asturianos y que a François Ozon le gustó tanto que hizo en 2012 la película “En la casa”. Ahí hay un tipo gris que intenta dejar de serlo con los cuentos que le cuenta y le recuenta su alumno predilecto. La “mucha realidad” se sofoca con los relatos que nos contamos a nosotros todas las mañanas antes de salir a la vida. Le pasó a los dos tipos raros de “Reikiavik”: dos héroes con nombres de batallas napoleónicas que hacen que Bobby Fischer cobre la vida que han perdido ellos a base de deshacerse de sus cuentos. La presentó en Craiova, en Rumanía, en 2016. Fue en un teatro como una declaración de principios: el Colibrí. Sin embargo, el estreno en España fue en el teatro Palacio Valdés, en Avilés. Unos años atrás, en la sala de Los Canapés, en el barrio de Versalles, se estrenó como director de escena. Era con “La lengua en pedazos”. Y poco después presentaría Cuco Afonso su “El arte de la entrevista”. “Si me hubieran dicho hace diez años que Avilés iba a formar parte de mi mapa, no lo hubiera creído”, señaló el escritor a los escolares que reunió, precisamente, en el odeón avilesino en abril de 2019, cuando todavía no había tanta realidad en esta casa.