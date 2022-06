El alcalde de Oviedo, talismán del Madrid

Lleva el Real Madrid catorce Champions League, también llamadas Copas de Europa, aclaración para los profanos en la materia –que los hay aunque parezca difícil–. Es el equipo que más tiene en su haber.

Pues bien, así en plan de broma, parece ser que el Alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, anda estos días presumiendo de que él mismo es una especie de talismán del equipo merengue. Ojo, que no es el del alma, ese es por supuesto el Oviedo, como no podría ser de otra forma. La cuestión es que de las 14 finales ganadoras que suma el Real Madrid, siete de ellas contaron con Canteli en el campo. Así sucedió en esta última ocasión en París, donde los de Carlo Ancelotti se midieron al Liverpool, al que ganaron por un merecido uno a cero. En unEstadio de Francia repleto, que se tardó en llenar por la demora para filtrar a los aficionados ingleses, tuvo su sitio el Alcalde de Oviedo. Acudió este a la capital gala por cuestiones personales (valga la aclaración por si ya en las filas opositoras estaban sacando la espada por los gastos de la escapada) y, como tuvo oportunidad, no dudó en sacar la entrada e ir a animar al Madrid. Y parece que de algo sirvió. Los merengues volvieron a casa con su décimo cuarta copa. En el Museo del Bernabéu ya pueden regalarle una entrada al regidor ovetense para que la vaya a ver. Qué menos.