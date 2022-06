Benéfico Putin

La nota principal de la política es su naturaleza reactiva: la más seria y duradera suele ser contra algo. Con el tiempo se dirá que, tras una larguísima gestación a lo largo de casi dos tercios de siglo, la Unión Europea rompió al fin aguas, naciendo a la vida un nuevo ser, con la agresión rusa a Ucrania. Es una deuda impagable con el benefactor Putin, pues si la deseada paz no nos acaba llevando otra vez a la indolencia (ni todo acaba en hecatombe nuclear, claro), Europa saldrá de esta gran crisis con una capacidad para defenderse que no tenía, una autonomía energética mucho mayor, cierto proteccionismo de sus mercados, un mayor aprecio hacia el hecho diferencial de su democracia y la conciencia de que su modo de vida merece ser defendido. Ahora solo hace falta que el benefactor no sufra un ataque de clarividencia y la acabe armando al caer en la cuenta del bien que nos ha hecho.