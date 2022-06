Por qué siempre es la educación...

Nuevamente nos encontramos con una reforma de la educación que afianza un conocimiento falto de coherencia y con mucho adoctrinamiento. Es un hecho evidente que ningún gobierno nacional o autonómico quiere desechar la legislación de este derecho constitucional. Pero miremos un poco más de cerca, se han preguntado porqué siempre son los mismos conocimientos los que se manejan al antojo del legislador de turno.

La respuesta es sencilla, porque son los que generan pensamiento. En este caso no andaremos con rodeos, es importante decirlo de forma clara. La manipulación es de una grosería inaudita. A la luz pública, se trata de modificar ciertos contenidos de ciertas asignaturas que en el conjunto de la opinión pública no parecen ser significativas, pero que son la base de la formación del pensamiento y de la conducta ética y moral del individuo y la sociedad. Es por ello, que todas las fuerzas políticas independientemente del signo que sean, quieren introducir modificaciones para según ellos conseguir una sociedad libre y plural.

Pero la realidad es otra muy diferente, los cambios introducidos eliminan ciertos conocimientos que impiden un análisis crítico. Un ejemplo son los programas de historia, si se analizan los libros de historia por comunidades autónomas podemos encontrar partes de la historia reciente que han sido directamente eliminadas o se imparten con el marchamo de lo políticamente correcto, o bien se hacen saltos temporales para evitar ideas que no sean acordes con sus intereses. Uno de los resultados de estos despropósitos es que tendremos problemas para hablar incluso en casa, ya que las generaciones que convivan tendrán visiones diferentes de las mismas realidades, será prácticamente imposible tener un debate abierto ya que los argumentos de partida están adulterados.

Compliquemos nuestro ejemplo, añadamos los cambios en filosofía y ética. Si finalmente se sigue mermando la filosofía, y se demoniza el arte y la literatura basándonos en una visión sincrónica temporalizada y sesgada por un fundamentalismo democrático, el resultado son personas sin posibilidad de crítica ni autocrítica. Personas que niegan cualquier tipo de creencia moral, religiosa política o social que no sea la que marca su realidad. Este tipo de pensamiento nihilista no filosófico sino doctrinal, sostiene este tipo de sistemas que tienen miedo que la persona piense por si misma, que tenga una visión diacrónica de su cultura y pensamiento. Por eso, tratan de evitar que se cuente la historia desde una perspectiva crítica, y el resultado de su intrusión en el pensamiento de la gente genera personas con dificultad para tolerar pensamientos alternativos, se cierran a la critica ya que no consideran otro tipo de pensamiento que no sea el suyo. Son personas con poca o nula tolerancia a la frustración. Por ello, no podemos ser impasibles ante este tipo de intrusión en la base de nuestra cultura y cercenar nuestros currículums académicos en base a la apetencia del ideal de turno.

Las ciencias sociales no son las hermanas pequeñas del conocimiento, algo que parece emerger en sociedades tecnocráticas. Son, al contrario, las que permiten la transmisión del conocimiento, las que posibilitan las grandes ideas, las que logran los cambios en las culturas. El intervencionismo solamente permite un ideal, y por ello, no genera debate, impone mediante la manipulación del acervo popular una sola forma de pensamiento y por lo tanto el inmovilismo, el miedo al cambio, la falta de criterio, en definitiva el fin de la libertad. La base de la libertad es un pensamiento libre y para ello debemos enseñar que incluso la verdad y la realidad son formas relativas de pensamiento y por ello necesariamente criticables.