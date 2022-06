Izquierda, derecha; arriba, abajo; aquí, allí

Cuando irrumpieron los partidos de la nueva política proclamaban que se ponía fin al clásico debate entre izquierda y derecha que había dominado el espectro ideológico. Trataban de captar a los votantes apelando a una identidad superadora de la clase, la cual, supuestamente, se había diluido. Ya no era una batalla entre izquierda y derecha, entre poderes económicos dominantes y clase obrera; era una lucha entre arriba y abajo que conformaba al pueblo real, la gente: entre la clase convertida en “casta” del status quo (que podía incluir tanto a millonarios directivos del IBEX como a concejales de medio pelo que llevaban años ocupando el asiento), frente a la masa que suponían los desheredados de los privilegios, en un amplio espacio que iba desde la empobrecida clase media a los colectivos más desfavorecidos. Aquel fue un proceso seguramente necesario, pero no exento de cierta demagogia: se apelaba a eslóganes y proclamas, estrategia que también adoptó Vox, y que terminó convirtiendo la política en un argumentario de tuits facilones, frases lapidarias pero vacías que lograban el aplauso general y poco más. Nada que no conociéramos. No obstante, es indudable que el periodo en el que surgieron nuevas siglas dispuestas a derrocar el bipartidismo tuvo sus frutos, aunque seguramente el análisis desapegado requiera de algunos años más para ser justo. La España de ahora transita por axiomas diferentes a los de hace una década, y aunque aquella revolución terminase con una “patada en el tablero”, los jugadores incorporados a la partida han acabado en muchos casos por caer en las mismas prácticas que reprochaban a los partidos tradicionales, o peor.

Así que el debate de izquierda a derecha pasó al de arriba y abajo, y ahora enfrentamos un proceso en el que la colisión se produce entre “aquí y allí”, lo nuestro frente a lo de otros. Por todo ello, en los próximos comicios, al tiempo que se refuerza la batalla política entre los dos grandes partidos, el descontento se canalizará a través de siglas que apelarán al agravio territorial: ya no de clase, ni de estatus en la macroestructura político-económica de la Transición, sino directamente a la defensa de lo propio frente al agravio, de lo de aquí. En este marco se entiende el movimiento que se está produciendo en Asturias y la inquietud y reacción que se produce en los partidos tradicionales. Hasta ahora, el primer aviso ha sido el anuncio de que se constituye la plataforma “SOS Occidente”, una agrupación de electores con voluntad de concurrir a las próximas autonómicas en Asturias, y que ya ha expresado que su único objetivo será defender los intereses de esta amplia y olvidada comarca asturiana. Los grandes partidos, PSOE y PP, se han apresurado a encontrar subterfugios del contrario detrás de este movimiento, pero lo cierto es que hay un cambio de paradigma que, seguramente, hará que los partidos de corte nacional adopten un discurso más local para compensar ese descontento. Ahí tienen a la FSA, mismamente, dispuesta a envolverse en la gaita, la oficialidad y hasta el orgullo patrio en el combate a la invasión francesa de principios del siglo XIX. Incluso partidos que, como Vox, cuestionan la estructura autonómica, se apresuran a hacer defensa numantina de los derechos astures y a enarbolar el agravio territorial. Todo ello alimenta el discurso del agravio y el abandono, al que el PSOE también deberá sumarse si no quiere quedarse solo en el baile A este magma aún informe súmesele el golpe de efecto que supondrá, por ejemplo, la pérdida del millón de habitantes, combínese con las ramificaciones locales de la crisis global (las desinversiones anunciadas, aunque haya otras que den motivos para el alivio) y agítese con unas gotas de deficiente ejecución presupuestaria por parte del gobierno central. Todo ello alimenta el discurso del agravio y el abandono, al que el PSOE también deberá sumarse si no quiere quedarse solo en el baile. De ahí la reacción firme del Gobierno regional ante el dato objetivo de la Intervención General del Estado de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez sólo gastó dos de cada cinco euros que prometió invertir en Asturias en 2021. En cambio, demuestran más nerviosismo afirmaciones como las que esta misma semana trasladó el propio presidente del Principado, Adrián Barbón, al denunciar que hay partidos “especializados en la mentira para utilizar el campo como granero electoral”. Más allá de la ingeniosa metáfora, el uso partidista de descontentos sectoriales ha sido norma habitual en el juego político, y a ella no ha sido ajeno el PSOE (sustitúyase campo por minería o industria, por poner ejemplos). A lo que se refiere Barbón, básicamente, es a la labor que ha venido realizando calladamente Vox para tratar de echar sus redes en ese caladero de descontento en que se ha convertido el Medio Rural. Pero la pregunta ha de ser más bien cuál es el origen de ese descontento. Y más cuando se plantea reformar la administración autonómica, momento idóneo para atajar deficiencias del modelo. Hay otra cuestión relevante a la que se refiere el Presidente: al riesgo de que crezca esa idea de que es necesario defender intereses locales en el espacio que debería velar por los intereses del conjunto de Asturias, como es la Junta General, el parlamento autonómico. Pero eso ya ocurre en el Congreso (Pujol se encargó de señalar el camino), así que no debería despertar extrañeza. Debería preocupar más atajar las causas que predicar sobre las consecuencias. Y más cuando asoma en el horizonte otra posible explosión inflacionista tras el verano. No vale echarse las manos a la cabeza cuando la responsabilidad salpica a todos los actores.