No siempre ganan los buenos

“De lo de Andorra, ¿qué ha hecho la pequeñita?”, pregunta, en uno de ellos, Cospedal, la número dos del PP en aquel momento, al comisario Villarejo. Hablaban de la Banca Privada de Andorra y de la Vicepresidenta Sáez de Santamaría, para ellos “la pequeñita”.

El mencionado banco fue objetivo prioritario de “la unidad especial para realizar operaciones encubiertas en Cataluña”, como definió el famoso comisario, en 2016 ante la justicia española, a lo que los medios denominan “policía política” o “policía patriótica”. Su objetivo era verificar que en dicha entidad tenían cuentas, desconocidas para la hacienda español, la familia del expresidente Jordi Pujol. Las encontraron recurriendo a tan ilegítimos caminos como los seguidos por el expresidente catalán, su señora y sus hijos. Fue una de las primeras operaciones de la “policía política” del ministro de Interior de Mariano Rajoy, Fernández Díaz. Por otra de las últimas, la conocida como Kitchen, con la que el PP consiguió acceder a papeles de Bárcenas, muy comprometedores para dicho partido, el ministro será juzgado en los próximos meses.

Villarejo y Cospedal evidencian, en dicha conversación, el enfrentamiento con la que entonces era Vicepresidenta del gobierno de Rajoy. De Soraya dependía el CNI a cuyo frente estaba el general Félix Sanz Roldán. Cospedal, número dos del PP, se las tenía tiesas con la numero dos de su propio gobierno. El comisario temía y conspiraba contra el general. No hay nada que una más que compartir enemigos.

Aun a riesgo de que puedan acusarme de simplista, voy a hablar de buenos y malos en este caso. La frontera para mí está en el respeto, de unos u otros, al Estado de Derecho. Y desde ese punto de vista no me cabe duda que al tándem Cospedal-Villarejo solo les importaban sus muy particulares asuntos. A ella, hacer desaparecer pruebas que pudieran incriminar al PP. A él, seguir ganando dinero con sus empresas, contando para ello con respaldos políticos importantes. Para una y otra cosa no dudaron en conspirar, a cuatro manos, contra el Estado de Derecho.

Soraya, harta seguramente de lo que iba conociendo, dio la orden al CNI de acabar con este estado de cosas. Sanz Roldán cumplió el mandato. A ninguno de los dos se les reconoció el favor que hicieron a nuestra democracia. Al general le siguen enredando con líos políticos y judiciales. Soraya estuvo a un bolso de sustituir a Rajoy en la Moncloa, pero durante ocho de las horas que duró la moción de censura de Pedro Sánchez, María Dolores logró retener a Mariano en el restaurante Arahy. No hubo dimisión. Y poco tiempo después la que dimitía de la política era Soraya.

Hoy, en su despacho profesional, Soraya recordará, más de una vez, la anécdota entre Antonio Maura, presidente del gobierno con Alfonso XIII, y Joselito el torero. Acudió el primero a ver una faena del segundo en la plaza de toros de Santander. Al enterarse el diestro, quiso conocerlo. Al saludarse Maura le dijo: “La profesión de ustedes requiere mucho valor”, a lo que el torero respondió: ¡Pues mire que la suya!