Si el Gobierno de la nación ha dejado de sin ejecutar el sesenta por ciento de las inversiones previstas para Asturias en el pasado ejercicio contable, solo existen dos conclusiones posibles: el gabinete de Sánchez se ríe de los asturianos y se carcajea de sus candidatos electos, especialmente de los de sus mismas siglas, cuyo peso político en el concierto nacional resulta ciertamente irrisorio. Y no hay más: ni cera que arder ni a quién encenderle velas.

El informe de la Intervención General del Estado no alberga dudas: a la hora de invertir fondos estatales, Asturias no juega la Champions autonómica; ni siquiera la liga de las estrellas. Cuesta darle la razón a la oposición regional, que también está para unos zorros: habitamos una región de Tercera. Y si apuran, de Preferente, sino fuera porque la etimología de esta palabra auguraría un trato diferencial que no se da.

No basta con pedir explicaciones a las puertas del ministerio de Transportes, el más inversor pero al final el más cicatero: hay que ser más beligerantes. Igual que en el caso de la protección del lobo. No puede decir Barbón que el ejecutivo autonómico se posiciona contra los planes del amigo Hugo Morán y no atreverse su consejero del ramo a aplicar el plan de gestión de la especie a nivel regional. Si lo hiciera, sí mandaría a Madrid un mensaje evidente de defensa de los intereses de los ganaderos que sufren el ataque del cánido. Y aún así, nada resulta más sangrante que no se invierta lo convenido en resolver el infame estado de las infraestructuras ferroviarias. En ese aspecto, Asturias tiene un gobierno en vía muerta.

Si esta región es incapaz de reclamar al Gobierno sanchista, todos a una, que garantice las inversiones prometidas, y que se ejecuten con celeridad y hasta el último céntimo, es que no merece mejor tratamiento del ya suficientemente mísero que recibe.