Hablando en inglesying

Al Dr. Javier Casasola Chamorro

Hace un par de semanas registraba aquí lamentables comportamientos perennes en España, pero que la bobería actual daba en nombrar con términos ingleses. No sé si se acuerdan, pero era como decirle bullying al acoso o al matonismo de patio de escuela de toda la vida. Hoy he dado en inventar nombres, en neologizar, para demostrar que los hispanos no nos quedamos cortos y somos (o semos) capaces de crear palabras que suenen a inglés no siéndolo y describan comportamientos tan habituales como fácilmente comprobables a poco que usted se dé una vuelta por ahí cerca.

Comencemos por esas frecuentes invenciones homínidas cuyo único objetivo parece el de hacer desagradable la vida al prójimo. Detenerse de charleta en medio de la acera ignorando y cortando el paso y obligando a bajar a la calzada a quienes pretendemos proseguir es «obstruccionying», por ejemplo. Comenzar de madrugada con el ruido más chirriante del universo mundo para detenerlo media hora después, una vez despertado con sobresalto todo el vecindario, llámese «radialying». Si se produjese el hecho en la calle por obra pública, dígase «neumatying martillying». No es que el personal tienda a ser cochinorro de por sí y arroje al suelo las mascarillas anticovid usadas: ocurre que está practicando «mascarillying desechabilying». Si suena el móvil de quien nos precede en cualquier caminar a pie por poblado y se detiene con brusquedad para ver quién lo llama, dando lugar a choques, caídas y fracturas, se trata de un practicante de «frenazying». ¿No han visto ustedes y ven a ciudadanos y ciudadanas e infantes tiernos escupir por las vías públicas con un intensidad y contumacia admirables?: es el deporte denominado «escupying». ¿No han tenido nunca que esperar al camarero por culpa de un milenial pelmazo que se tira cinco minutos escogiendo marca de cerveza para acabar tomando lo que viene a ser siendo una caña?: «expertying cervezying». Si bien podemos convenir que «movilying» designe el quehacer de quienes usan el móvil mientras caminan presurosos para llegar tarde a ningún sitio, es acto que cuenta con variedad según y cómo: «movilying vozing» es hacerlo a grito pelado; «movilying aspavientying» es acompañarlo con raudos o acompasados movimientos de manos, tal y como si el interlocutor los viese; «movilying griterying» es armársela gorda al maromo o a la parienta sin guardar decoro o intimidad ambiental alguna. Aquel hombre no se quita a mano y escarbando su nariz los mocos: hace «extractying moquying», no pocas veces acompañado de «eructying», sonoro y cañí. Y aquí somos mucho de «gritiyng» al hablar, así tengamos a un palmo al oyente. Por no hablar de cortesías básicas nunca populares: el «nuncagraciyng» y el «nodisculping», aunque nos hayan hecho el favor del siglo o reventado el callo que con tanto esmero nos cuidaba la podóloga. Los fines de semana son especialmente indicados en las pizzerías para el «mandukyin bokiabiertying», antes de entregarnos a la confraternización nocturna entrañable del tuputisimingmadrying«» o del «terrevientocabezying».

Pero finalicemos espantando a tanto malaje como circula por ahí y quedémonos con actitudes pensadas para hacer la vida agradable… también en inglés macarrónico, qué caramba. Practiquen ustedes «amistaying», no privándose de nada en cuanto a humor zumbón, una comidaza y risas irónicas por kilos, en compañía de la buena gente que hemos ido atesorado en este valle de lágrimas. O el arte al que podemos llamar «conversatyioning», tan escaso: una tarde o una mañana, un té, un paseo por el parque, el intercambio sereno y algo picante de ideas, en voz audible, pero baja, para no excitar al cortisol. Emparejado al mismo, practíquese «conjuntying contemplacionying», que para eso podemos, ya que vivimos en el primer mundo: mirar colores del cielo diluyéndose, los del bosque, los de la mar… Y a distancia verán el tráfago humano («trafagying human») y reflexionarán como aquel veterano marinero ante la insensatez humana que lo rodeaba: «Hay que ver lo que hace la gente con tal de no embarcar».