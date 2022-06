No son solo millones, son personas

Asistimos durante las últimas fechas a un agrio debate en el que se ponen sobre la mesa distintas cifras referidas a millones y millones de euros que en unos casos se han quedado sin licitar y en otros sin ejecutar en obra pública en Asturias.

Me refiero a los 178 millones que el Gobierno del Principado no ha licitado o a los 23 que el Ayuntamiento de Oviedo dejó sin ejecutar, tal y como también aparecía recientemente en prensa. Pero, ¿qué significan esas cifras? ¿En qué se traducen? ¿Cómo nos afectan?

Vivimos en los últimos años bajo un bombardeo de números, cifras, cantidades de millones y millones que parece no podemos cuantificar, desde los referidos a la inversión pública, a los que se mueven en el fichaje (fallido) de un astro francés del fútbol y lo cierto es que no ponemos cara, rostro, historia personal a esos millones y millones o en el caso de obras y proyectos, a la ausencia de los mismos.

Hace pocas fechas la patronal gallega de la construcción afirmaba que por cada millón de euros invertido el sector genera 18 puestos de trabajo directos y 47 indirectos, lo que hacen un total de 65 empleos por millón. Asumamos esas cifras como iguales para Asturias, y de no ser iguales serán muy parecidas, pero hagámoslas iguales en un ejercicio de responsabilidad.

Dejar 178 millones de euros sin licitar desde el Gobierno Regional se traduce en más de 11.000 empleos que se pierden o no se generan, si le sumamos los 23 millones antes citados y no ejecutados por el Ayuntamiento de Oviedo tenemos casi 1.500 empleos más y si nos fuésemos ayuntamiento por ayuntamiento asturiano la cifra aumentaría considerablemente.

No son solo miles de empleos perdidos en la construcción, lo son en el transporte de los materiales, lo son en la hostelería que da de comer al personal de una obra, lo son en definitiva también en el gasto que esas más de 11.000 familias dejan de realizar por no tener ingresos y que repercuten por tanto en el comercio y demás.

Licitar no es o no debe ser cumplir un trámite, licitar y ejecutar es y debe ser un ejercicio de responsabilidad máxima para los políticos, ya que de ello dependen como he explicado el futuro de miles de familias en Asturias. La inversión pública no es un Monopoly, el no cumplir con la inversión pública es jugar con el futuro de otros, es en definitiva jugar con el cocido de miles de personas.

Acciones como dejar las licitaciones para el segundo semestre es una irresponsabilidad tremenda y un vivir tan ajeno a la realidad como no darse cuenta que en una casa los gastos no entienden de semestres, que la ropa que necesita un hijo no entiende de semestres, que los gastos escolares no entienden de semestres, que la gasolina del coche no entiende de semestres y que, en definitiva, los retrasos en las decisiones de unos pocos afectan en gran medida a la vida diaria de muchos.

Por eso, por todo lo descrito anteriormente, es hora de exigir responsabilidad, conciencia, empatía y ponerse en la piel de quien confía su futuro y el de sus familias en las decisiones políticas.

Urgen soluciones. Se achaca la aparición de estas cifras en las últimas fechas a la convocatoria de elecciones en el sector de la construcción, si es así, benditas elecciones, unas elecciones que deben servir para que la patronal de la construcción no sea un mero instrumento de denuncia sino un agente implicado que tienda la mano a las administraciones , sean del color que sean, que se siente en una mesa y busque respuestas, alternativas, medidas y en definitiva soluciones para arrancar un motor que está parado o muy tocado y que funcionando a pleno rendimiento es un factor tremendamente activo para el desarrollo, la prosperidad y el empleo en nuestra comunidad autónoma.

Demonizar el sector no es la solución, aportar soluciones sí lo es. Es una tarea de todos y a ella debemos y queremos sumarnos. Somos parte implicada en el problema y queremos ser parte de la solución. Contamos con que así sea y les tenderemos la mano para conseguirlo.

El beneficio, de llevarse a buen puerto, redundará en Asturias y por tanto en los asturianos. Confiamos en que así sea.