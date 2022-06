¿Para qué sirve la Selectividad?

Más de 200.000 bachilleres se están presentando estos días a la llamada EBAU (Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad). Hace años que se abandonó el más popular término Selectividad. Entre otras razones, porque seleccionar personas suena un poco a aquello de la selección de las especies de Darwin. O, incluso, al lenguaje ganadero y, claro, puede resultar traumático para los no elegidos, según los criterios actuales.

El método de la sociología de reducir los grandes problemas a pequeños grupos significativos puede ser muy útil para comprender lo que afecta a colectivos difíciles de abarcar por su tamaño. Pongamos por caso, los jóvenes. Nada más lejos de mi intención que hacer sociología. Los científicos sociales lo considerarán un procedimiento chapucero, pero a mí me vale para acercarme al problema de la falta de futuro de los chicos que andan por los 17 o 18. Esos que ahora se enfrentan por primera vez al gran dilema de qué hacer con sus vidas.

Mi hijo es uno de esos 200.000. Procede de un colegio concertado, pequeño, casi familiar, probablemente nada representativo de la generalidad, pero sí al menos indicativo. En su clase de segundo de bachillerato no llega a la veintena de alumnos. De este ejemplo, llaman especialmente dos datos. El primero, todos han aprobado el curso y todos se presentan a la prueba que da acceso a la universidad; a ninguno se le ha ocurrido optar por otras salidas –Formación Profesional o ingresar directamente en el mundo laboral–, probablemente porque están mal vistas, no son atractivas o, simplemente, no las hay. El segundo, es que, a tenor de las cifras del año pasado, el 96 por ciento de ellos aprobarán y acudirán a la universidad.

La verdadera selección llegará a la hora de elegir carrera y enfrentarse a la gran barrera: la llamada nota de corte. En épocas pasadas, se llamaba “numerus clausus”, cuya implantación en 1976 causó graves disturbios porque se consideraba –igual que hoy– que la universidad debería estar abierta a todos. En aquel curso 1975-1976, había en España medio millón de universitarios, yo mismo entre ellos; hoy, hay más de millón y medio.

Entre los meses de mayo y junio de cada año, salen a la luz los grandes problemas de la educación de nuestros jóvenes. De estos datos se pueden sacar muchas conclusiones y, sobre todo, muchas incertidumbres. La primera, ¿para qué sirve la EBAU si aprueba casi el cien por cien de los aspirantes? No se ve más utilidad que los colegios puedan presumir de tener un cien por cien de aprobados. ¿Cuántos alumnos se quedarán sin poder estudiar lo que desean por no llegar a la nota de corte? La inmensa mayoría, a juzgar por los que esperan, matriculados en otras carreras más accesibles o disfrutando de un año sabático, a tener otra oportunidad de cursar los estudios deseados.

El pasado marzo, se aprobó por amplio e inaudito consenso la nueva ley de FP, con considerables mejoras que están por demostrarse en la práctica. ¿Acabará con el estigma de que la Formación Profesional es para los torpes? ¿Solucionará la falta de mano de obra cualificada en determinados sectores –hostelería, comercio, construcción...– y las denigrantes condiciones ofrecidas? Y, sobre todo, ¿dejaremos de ser una de los países de Europa –sólo por detrás de Grecia– con más paro juvenil?

De los 22 ministerios del actual Gobierno, al menos siete están –o deberían– estar implicados en la solución del problema: Educación, Universidad, Trabajo y Asuntos Sociales, Asuntos Económicos, Ciencia e Industria, Comercio y Turismo. Aparte, de las correspondientes consejerías de las 17 autonomías.

Sin embargo, otros asuntos menos acuciantes, a mi juicio, parecen ocupar los esfuerzos de estos organismos. La ideologización de los contenidos curriculares, el porcentaje de enseñanza del español en Cataluña y País Vasco o la necesidad de una prueba común de acceso a la universidad en todas las autonomías. Asuntos todos ellos enfangados en la confrontación política, que deberían estar resueltos de antemano y que sólo hacen distraer del único objetivo esencial: una formación de calidad que asegure un futuro laboral digno a nuestros hijos.