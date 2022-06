El oído de Yolanda Díaz

Se acelera la competición sin fin que predomina en la política española. El calendario electoral del próximo año y medio condiciona cada movimiento de los rivales, ya se trate de una iniciativa del Gobierno, por ejemplo una generosa inversión destinada a Andalucía, de una intervención parlamentaria, como pudimos ver en los plenos celebrados por ambas cámaras esta semana, que los grupos convirtieron en minidebates sobre el estado de la nación, o del empeño de las fuerzas políticas en remarcar sus diferencias, señal inequívoca de que la batalla por el voto es inminente.

La presencia de formaciones nuevas ha sido el mayor aliciente político para los votantes en España en la última década. De ahí que se registraran los índices de movilidad electoral más elevados. El descrédito de las organizaciones políticas es tal en las democracias en general, que los emprendedores que deciden bajar a la arena electoral evitan el uso de la palabra “partido” en el nombre de sus originales creaciones. En realidad, tienen la misma aspiración, el ejercicio del poder en todas sus facetas, pero es cierto que cada vez se parecen menos al clásico partido de masas. Difuminan su perfil ideológico para atraer a un electorado amplio, se financian con dinero público y proyectan un liderazgo muy personalizado.

Los contendientes que ocuparán la mayoría de los escaños hoy en disputa en Francia, en particular La República en Marcha de Macron, son un buen ejemplo de esta tendencia. Podría ser también el caso de Sumar, la plataforma, que no partido, largamente anunciada, que se está formando alrededor de Yolanda Díaz para concurrir en las siguientes elecciones generales. La vicepresidenta del Gobierno abrirá de inmediato lo que ha llamado “un proceso de escucha”, que ha definido como una conversación abierta con la sociedad española sobre la situación del país, sus problemas y una agenda de políticas públicas.

Yolanda Díaz está entre los políticos españoles mejor valorados. Nunca un líder surgido de la izquierda del PSOE fue tan apreciado. Según una encuesta de 40DB, los ciudadanos la ven empática, conciliadora, honrada, fiable y transformadora, algunas de las virtudes que más echan en falta en la clase política. La avalan los acuerdos que ha logrado entre patronal y sindicatos, los cambios introducidos en el mercado laboral y, sobre todo, su receptividad a la opinión de los ciudadanos. Téngase en cuenta que millones de españoles declararon cambiando el voto en las últimas convocatorias electorales que no se sentían bien representados. Es respetada y muchos votantes socialistas manifiestan abiertamente una simpatía por ella. Aunque en su discurso se muestra poco precisa, defiende posiciones coincidentes con la socialdemocracia con una actitud reformista.

Pero la empresa política de Yolanda Díaz no tiene el éxito asegurado. Su base electoral estriba en los votantes de UnidasPodemos y la relación que mantiene con los dirigentes morados está erizada de disonancias, que le impiden asumir el liderazgo del sector de izquierdas de la coalición de gobierno. La sociedad la reconoce como líder de la izquierda, pero la intención de voto no la acompaña, va cuesta abajo y podría retroceder hasta el nivel del Partido Comunista en los años setenta o de Izquierda Unida en los noventa. Hay un flujo de votos de UnidasPodemos hacia el PSOE, pero no consta que ocurra lo mismo en dirección contraria. La conflictividad que genera UnidasPodemos en la acción del Gobierno y la amalgama variopinta de siglas dispuestas a unirse a su plataforma, que todavía está en fase de proyecto, mantienen a una parte del electorado de izquierdas a la expectativa, parcialmente desmovilizado, sin saber qué papel jugar en las elecciones andaluzas y en las locales y autonómicas del próximo año.

Cauta, Yolanda Díaz pone el oído para escuchar el rumor de la calle, calcula sus posibilidades y esconde sus cartas. Pero en algún momento tendrá que tomar una decisión estratégica. Su dilema consiste en recuperar el espíritu sobre el que se fundó Podemos y luchar por la hegemonía en la izquierda o aunar a la izquierda del PSOE con el propósito de renovar la coalición de gobierno con los socialistas, conforme con el plan de Pedro Sánchez. Las consecuencias para la política nacional de una y otra opción serían muy distintas. Para el objetivo de Yolanda Díaz, el tiempo apremia y queda mucho por hacer.