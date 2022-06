El olvido y el perdón

Olvidar es una cosa muy fácil, basta con cumplir años. El olvido se relaciona directamente con lo que denominamos memoria, que se define como aquella facultad psíquica por medio de la cual se retiene y recuerda el pasado. Existen diferentes tipos o formas de memoria, que según las escuelas de Psicología se clasifican con nombres distintos, aunque en general se dividen en corto y largo plazo, para luego denominarlas también operativa, declarativa o procedimental, en función de sus principales características. La memoria y el aprendizaje van de la mano, aunque también este hecho es cuestionado periódicamente, ya que se confunde “aprender cosas de memoria” con utilizar la memoria para alcanzar ciertos aprendizajes. Existen algunas máximas, que incluso se han inscrito en grandes monumentos públicos, donde se insiste en el hecho de no olvidar. En el Arco del Triunfo de París podemos leer “No olvidamos”, como si el tiempo no fuese una enorme goma de borrar. En casi la totalidad de las esquelas mortuorias aparece la frase “Nunca te olvidaremos”, cuando la realidad es que el recuerdo, en general, dura muy poco tiempo.

El término “memoria” se ha hecho popular con la llegada de los ordenadores, y en este caso hablamos de memoria RAM (Random Acces Memory) u operativa; Caché, que actúa como acelerador de la RAM; ROM (Read Only Memory), que se usa solo como lectura de datos; SWAP o espacio de intercambio a manera adicional y, finalmente, la de almacén de información, ya sea interna en un disco duro, o en formato externo como SSD (estado sólido) o en USB (Universal Serial Bus) o “pendrive”.

Olvidar parece pues un fenómeno natural, que puede resultar incluso muy necesario para mantener un buen estado mental. El profesor Scott A. Small, director del Centro de Investigaciones sobre el Alzheimer, de la Universidad de Columbia (Nueva York) y autor del libro “Forgetting: the benefits of not remembering” (Nueva York, Crown Pub Group, 2021) nos lo recuerda en su texto. Los avances en el estudio de esta enfermedad permiten distinguir entre la pérdida acelerada de algunas funciones memorísticas y el olvido circunstancial de unos datos. Existen ciertos componentes neuronales encargados de eliminar algunos recuerdos almacenados, como si se tratara de llenar la papelera de reciclaje. La memoria y el olvido funcionan en serie y una necesita del otro para sobrevivir. Tal como mencionábamos, la memoria nos permite recordar, aprender y rememorar, por el contrario, el olvido se encargaría de contrarrestar, pulir o silenciar nuestros recuerdos. El equilibrio entre ambos fenómenos resulta fundamental para preservar nuestra salud mental. Podríamos añadir que, incluso en algunos casos, puede resultar muy saludable realizar maniobras directas para favorecer el olvido. En relación con los sentimientos, nos atrevemos a denominarlo “cirugía emocional”, como un procedimiento para reducir los malos recuerdos y la angustia que pueden producir.

Así como olvidar es relativamente sencillo, perdonar es un acto muy difícil. Se requiere una decisión libremente elegida, con un compromiso y determinación personales de solicitarlo a quien se haya ofendido o agredido, ya sea en forma de falta o delito. Perdonar contempla también el dejar atrás el rencor y los pensamientos de venganza. Se trata de algo más profundo que disculpar, dispensar, eximir, indultar, excusar o condonar. Todo ello puede formar parte de la cadena de mecanismos que conducen al perdón, pero en su sentido más profundo, perdonar es una de las cosas más difíciles que existen. El perdón no incluye obligatoriamente una reconciliación. Pedir perdón es un acto individual mientras que perdonar es una acción plural, que necesita de las dos partes. Tampoco implica que deba olvidarse lo ocurrido y por este motivo se confunden muchas veces ambos términos.

Una de las personas que más ha profundizado sobre la acción de perdonar es el filósofo francés Vladimir Jankélévitch (1903-1985), autor del libro “El perdón” (Barcelona, Seix Barral S.A. 1999). Este pensador, de ascendencia judía y padres rusos, tuvo que reflexionar profundamente sobre el Holocausto y la necesidad de avanzar sobre el enorme dolor producido por este genocidio. En su texto, de una manera sencilla y amena, nos conduce tras los pasos necesarios para solicitar y obtener el perdón. De una forma muy didáctica establece un orden de actuaciones, que van desde el análisis y reconocimiento del daño producido, la decisión de solicitarlo, las estrategias de autoprotección, la expresión explícita y concreta del acto de “pedir perdón”, el sentimiento compartido del dolor ocasionado y recibido, el plan específico de arrepentimiento y la restitución del daño causado. No me negarán que se trata de un largo recorrido pero que proporciona, a quienes lo practican, una profunda tranquilidad espiritual y les aleja del rencor, la intolerancia, la amargura y la venganza.

Jankélévitch fue también un gran amante de la música de su época y amigo de compositores e intérpretes. Tenía un gran aprecio y consideración por el músico catalán Federico Mompou (1893-1987), con quien compartió experiencias en París en la época en la que coincidieron. Ambos eran amantes de las reflexiones silenciosas, aspecto que quedó plasmado en la denominada “Música callada”, que el pianista supo trasladar a la partitura e interpretar con sus enormes manos de largos y delgados dedos. Conocí personalmente a Mompou en sus últimos años en Barcelona y puedo dar fe de que era casi imposible escucharle una palabra. Únicamente hablaba frente al piano, donde parece que suenen las campanas de la más profunda intimidad.