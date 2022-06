Las vacaciones de sus señorías

Sus señorías los parlamentarios autonómicos asturianos rechazan trabajar en julio para no darle al PSOE el gusto de tramitar varias leyes que no van a llegar a buen puerto en lo que queda de legislatura, que si lo piensan bien son dos telediarios y un especial de El Chiringuito de Megas. Pueden tener razón los partidos opositores que votaron en contra de la propuesta socialista de habilitar el primer mes veraniego al tildar al Gobierno de perezoso en la tramitación legislativa y recurrir al símil del mal estudiante que se pega el atracón de libros en las vísperas del examen. Pero a ver quién le explica a la ciudadanía que los diputados regionales se cogen oficialmente las vacaciones al acabar junio y no regresan al escaño hasta septiembre. Y que aquí paz y después gloria y ya se las arreglará Barbón para aprobar la ley de empleo público y la de calidad ambiental de vuelta del bronceado. Explíquenle al currito del andamio, al tendero o al transportista que julio es mes inhábil y agosto también para los artistas del escaño.

Vivir de la política en este país es asunto rentable, en salario y en días de asueto. Los diputados y senadores del Reino disfrutan de casi tres meses de vacaciones, además de la Semana Santa. Tantos o más que los escolares y muy por encima de los treinta días de que dispone un trabajador normal y corriente. Semejante privilegio lo consagra la Constitución en su artículo 73 al señalar dos periodos ordinarios de sesiones, de septiembre a diciembre y de febrero a junio, los mismos plazos que marca el Reglamento del Congreso. O sea, que salvo plenos extraordinarios, sus señorías se fuman enero, julio y agosto, y viva la Pepa. Envidiable, sin duda.