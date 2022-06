¿Por qué fallan las estrategias de prevención de la obesidad infantil? Puede explicarse en pocas palabras: porque realmente no son preventivas. Buscan cambiar los hábitos de alimentación y actividad física ya establecidos, no iniciar a la persona en una vida sana. Y no es lo mismo evitar un problema que solucionar un problema. Sabemos bien que los planteamientos actuales consumen grandes recursos económicos y de tiempo con escaso o nula rentabilidad. Por eso cada vez más niños son obesos, y lo son más precozmente y en mayor grado, presentando enfermedades cardiovasculares y metabólicas también a un ritmo creciente. Esto se relaciona exclusivamente con los cambios en los hábitos de vida que han ocurrido en los últimos cuarenta años, fundamentalmente con el aumento en la ingesta de calorías y la vida sedentaria.

Hay una idea de trabajo que no puede olvidarse. Solo cabe hablar de prevención si se apunta a edades tempranas; a la causa de la obesidad, no al efecto de a la acumulación de excesiva de grasa por unos hábitos ya consolidados. Muchos estudios han probado que interviniendo por encima de los cinco años solo logran resultados parciales, transitorios y breves. Desaparecidas las acciones educativas los niños vuelven a sus prácticas anteriores. Por eso para los pediatras y enfermeras de pediatría tendría que ser una prioridad que desde el nacimiento a los dos años tuviésemos identificados, y si es posible corregidos, los factores de riesgo individual y familiares. Esa pudiera ser la mejor barrera frente a los condicionantes sociales y culturales del exceso de peso. Pero es imprescindible intervenir antes que nada en los posibles malos hábitos de los padres, que si existen y no se cambian, mantendrán su efecto pernicioso sobre los hijos. Otro de los grandes motivos del fracaso es que muchas de las intervenciones propuestas a nivel “micro-ambiental” (individual, familiar y escolar) son incapaces de modificar significativamente las influencias obesogénicas del nivel “macro-ambiental”, como la publicidad, la política de transportes y horarios de trabajo. Puede afirmarse que las campañas institucionales en ese sentido han sido tímidas y muchas veces orientadas de forma arbitraria, por lo que incluso algunos proyectos ambiciosos no han tenido los resultados deseados, a la vez que los recursos se han consumido y se consumen en intervenciones ineficaces o inapropiadas. Todos recordamos la decepción de la estrategia “NAOS”, lanzada con gran ambición hace más de quince años y en la que colaboramos muchos profesionales, a la que le faltó un plan operativo y se quedó en papel mojado. Por tanto, el cambio en los factores ecológicos, culturales y en el modelo social tendrá que pasar a un primer plano de cualquier plan de modificación en la actual tendencia de incremento de la obesidad. Y ahora puede asegurarse que la educación nutricional precoz es una vía imprescindible para intervenir sobre ellos. La obesidad es, claramente, un problema de salud en el que debemos hacer valer la capacidad preventiva de la medicina. Existe, una gran urgencia para investigar en este terreno. Pero mientras no existan datos consistentes desde el punto de vista científico, el trabajo a realizar ha de apoyarse en algunas medidas “prudentes”, basadas en consensos y en la opinión de expertos y recogidas en publicaciones de prestigio.