Fobies y vampiros

Va poco enterémonos, nesti diariu, d’un notable casu de fobia de chigre, que non al chigre. Un reputáu psiquiatra d’Uviéu, ya nel retiru, dio a conocer la historia d’un hosteleru que tuvo que tratar, años atrás, porque desarrolló pánicu a echar sidra. Podemos asegurar que nun esiste literatura al respectu, el paciente documentáu por Ángel García Prieto ye’l primeru conocíu de, vamos llamalo asina, siceraescantofobia. Ún ta tamién por afirmar que, xunto col mal de la rosa, descritu pol doctor Gaspar Casal, allá permediáu el sieglu XVIII, na so “Historia natural y médica del Principado de Asturias”, esta siceraescantofobia ye la segunda aportación pública del país al inmensu catálogu de les dolencies humanes. Pero hai más. Pa esto de les fobies, en particular, somos un pueblu enforma dotáu, perespecial. La seña d’identidá más característicamente astur bien puede ser, xusto, la fobia a la nuestra propia esistencia, verbigracia ipsiofobia. D’esto tien tratao abondo Xuan Xosé Sánchez Vicente. Autodenigrámonos con saña adelantándonos a cualquier posible detractor foriatu. Nes romeríes, berramos a coru un poema andaluz que diz “Yo soy un hombre del sur” (¡hasta les muyeres lo canten!) y celebramos feries sevillanes a la oriella del Piloña o del Nalón. Tolo nuestro ye menor y despreciable al par de lo estramontano y nun hai mayor orgullo qu’arrenegar d’ello. “¡Si por mí fuera, embaldosaba Quirós entero!”, dicíame, va tiempu, un sindicalista natural d’esi conceyu, y pronunciábalo enseñando los dientes con rabia lupina, destilando un rencor inespresable contra les caleyes, los regatos, les lloses y les corripes de la infancia presindical y vergonzante. Tapinofobia. Nun sé si les ansies de Canteli por afuracar el Naranco serán una variante de la patoloxía del quirosanu. Pero la quintaesencia de les ipsiofobies astures ye la referida a la llingua, vamos pone-y vernaculaloquendifobia o, por ser más amañosos, bablefobia. Esti problema mental, prácticamente desconocíu nel restu del mundu, ye endémicu pal norte del Negrón, como lo fuere, tradicionalmente, la tuberculosis. Ún nin siquiera descarta un vínculu ente les dos coses: puede llegar el día que la ciencia demuestre que la bablefobia ye consecuencia de la presencia nos organismos del bacilu de Koch, col qu’usté y yo nos cruzamos cien veces al día na calle. Seya o non cosa de microorganismos, la bablefobia tien infestaos los medios de comunicación, la Universidá, l’obispáu y hasta la Xunta Xeneral. Ye’l plumeru de la pampa de la clase política astur. Bona parte de los parlamentarios autonómicos sufren esti mal insidiosu que, polo que sabemos, nun remite con tratamientu conocíu ningún. A esi respectu, consiéntame un escursu: esti que firma tien un argumentu pa una novela que nunca va escribir. Titúlase “Tista, el vampiru bablista” y la cosa va asina: Bautista ye un rapaz de Bimenes que viaxa, de turismu, a los Cárpatos. Una nueche, dexa abierta la ventana del hotel en Sibiu, cuélase-y un vampiru y muérdelu. La podrez vampírica mézse-y, na sangre, col asturianismu intrínsecu a los yerbatos y, de vuelta pa la tierrina, militante ya nes files de los non-muertos, pescuezu que muerde, cuerdes vocales que se pasen a la bablefonía. Consciente d’ello, Tista ponse a morder, desafranáu, diputaos de la Xunta Xeneral, que, darreo, aparte d’echar caniles, asóciense a la Xunta pola Defensa de la Llingua. Teresa Mallada, Susana Fernández o Ignacio Blanco, esblanquiñaos y siempre de gafa escura, empiecen a intervenir, en sesiones vespertines, nel más estrictu y académicu asturiano normativo. Esto despierta la rocea nel grupu socialista, que gusmia peligrosamente posible una iniciativa mayoritaria en favor de la oficialidá que lu desmazcarite. A Adrián Barbón tocaría-y el papel del cazavampiros Van Helsing, claro, pero, nesti puntu, toi atascáu. Puedo velu con una estaca na mano, sí, pero cuesta imaxinalu clavándo-yla a Teresa Mallada, siendo l’home pacíficu que ye.

