Un gran hombre de Iglesia

Gabino Díaz Merchán demostró a lo largo de su extensa etapa al frente de la Iglesia asturiana una actitud serena y equilibrada en los juicios y en las decisiones.

Un hombre de extraordinaria comprensión y bondad para con las personas, que siempre mostró realismo en la valoración de las iniciativas pastorales. Y respeto, e incluso amor, hacia quienes mostraban pareceres o actitudes contrarias a las suyas o a quienes le criticaban. Su relevancia histórica es indudable, era uno de los últimos obispos que quedaban vivos de todos los que habían participado en el Concilio Vaticano II.

Siempre fue una persona dispuesta al diálogo. Era sereno ante los problemas mas delicados y urgentes y jamás se le pudo involucrar con una bandería política, aunque sus padres fueran asesinados en la guerra civil. Así defendió la libertad de la Iglesia ante posibles maridajes políticos. Analizaba todo con detenimiento y no se dejaba presionar por tumultos o consideraciones de la mayoría o de los más poderosos, así como nunca condenaba tajantemente, pues siempre abría posibilidad del perdón. No fue un escalador eclesial. No aspiraba a ningún puesto y por eso vivió para servir, estando muchos más años de los normal en esta diócesis ovetense. Humanamente era sencillo, no le gustaban los oropeles ni las lisonjas y poseía un sentido del humor fino y manchego.

Dios lo tendrá ya en su gloria.