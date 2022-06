Rusia y el delito internacional de agresión

La semana pasada pude leer el documento patrocinado por el ex premier británico Gordon Brown, “Calling for the creation of a special tribunal for the punishment of the crime of aggressión against Ukraine” (Una llamada para la creación de un tribunal especial para el crimen de agresión contra Ucrania). En dicho texto, disponible en la página de la Fundación “Office of Gordon & Sarah Brown”, se postula la creación de un tribunal especial que pueda investigar el crimen de agresión por parte de la Federación rusa a Ucrania. Ciertamente el delito de agresión no es nuevo en el Derecho Internacional. Así, en 1945, los redactores de lo que posteriormente se denominó el estatuto de Nuremberg añadieron tres nuevos delitos al ya existente crimen de guerra y estos fueron: los crímenes contra la humanidad, el genocidio y el crimen de agresión. Sin embargo, mientras los tres primeros fueron profusamente utilizados por la comunidad internacional, a través de la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional, el crimen de agresión fue excluido expresamente de la jurisdicción del TPI, por la negativa de algunas potencias que temían que esa jurisdicción se pudiera volver en su contra. De este modo mientras la comunidad internacional aplicó profusamente los delitos de crimen contra la humanidad o genocidio para juzgar a los jerarcas nazis o sentar en el banquillo del Tribunal Penal Internacional a los exlíderes serbio bosnios Radovan Karadzic y Ratko Mladic, por el llamado Genocidio de Bosnia con episodios tan siniestros como la matanza de 8.000 musulmanes bosnios en la región de Srebrenica en julio de 1985, las múltiples agresiones acaecidas desde 1945 hasta la actualidad han quedado fuera de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Dicho en otras palabras, Karim Khan, el abogado británico que ejerce actualmente como Fiscal Jefe de la Corte Penal Internacional, podría investigar crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio en la actual guerra de Ucrania, pero no podría investigar el crimen de agresión puesto que, como ha indicado la resolución de la Conferencia de revisión del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, celebrada en Kampala en 2010, la jurisdicción de la Corte no se puede ejercer en relación al concreto crimen de agresión contra una persona que sea nacional de un país que, como la Federación Rusa, no haya ratificado el Estatuto de Roma.

Entre las múltiples personalidades de la cultura, la política y el derecho internacionales que han suscrito el documento postulado por el ultimo primer ministro laboralista de la Gran Bretaña están el escritor norteamericano y Premio Príncipe de Asturias de las Letras 2006 Paul Auster, el Catedrático de Oxford Timothy Garton Ash, el autor español Javier Cercas y, sobre todo, el abogado internacional y escritor británico Philippe Sands. Sands, un jurista y autor británico de origen judío, es el verdadero inspirador de esa iniciativa, tras la publicación de un artículo suyo en el Financial Times. La postura sostenida por el prestigioso abogado británico en su artículo es que, si el Tribunal Penal se centra en los delitos de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, con la dificultad que entraña el demostrar una conexión directa entre el acto constitutivo del crimen y el autor del mismo, sólo se podrá acabar juzgando a dirigentes y mandos intermedios, dejando libre de culpa al verdadero instigador de los mismos, que para el propio autor no es otro que Vladimir Putin. Así pues, la solución más eficaz, desde el punto de vista del Derecho Internacional, es crear un tribunal especial que investigue el delito de agresión; un delito que, según Sands, no plantea dificultad alguna en cuanto a la prueba de su comisión. Un delito, además, que se está cometiendo en estos momentos, incluso después de que el TPI haya dictado una decisión legal vinculante en la que hace un llamamiento a la Federación Rusa a que detenga su invasión. Así, tal y como señala el autor en su artículo, cada ataque, cada bomba que estalla en un teatro con cientos de civiles en su interior constituye un crimen de agresión. En su más que recomendable libro, “Calle Este-Oeste”, Sands nos narra la vida y obra de dos eminentes juristas, Hersch Lauterpacht y Raphael Lemkin, creadores de dos conceptos jurídicos esenciales en el derecho penal internacional, como son los “crímenes contra la humanidad” y el “genocidio”. Curiosamente, ambos nacieron y se formaron en la Facultad de Derecho de una ciudad fronteriza entre Ucrania y Polonia que bajo el imperio austrohúngaro se denominó Lember, luego fue la polaca Lwów y actualmente es la famosa ciudad ucraniana de Lvív o Leopólis. Por ello, mientras contemplo con emoción las imágenes de miles de refugiados, mujeres y niños ucranianos llegando a esa ciudad fronteriza bajo las bombas rusas, no puedo evitar la tentación de invocar el espíritu de esos dos grandes juristas y desear con toda mi alma que prospera la iniciativa y podamos ver, algún día, a los últimos responsables de esta brutal agresión sentados en el banquillo de los acusados.