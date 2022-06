El suave carisma humano de don Gabino

Mi relación política y personal con Don Gabino Díaz Merchán comenzó propiamente al llegar yo a la Presidencia del Principado, aunque lo había tratado antes de modo superficial. Tras acceder al cargo lo primero que tuve fue un desencuentro, aunque sin intención mía de que surgiera ni suya por amplificarlo, al revés. Acababa casi de llegar a la Presidencia y, en vísperas del Día de la Santina (y provisionalmente Día de Asturias) había alguna expectación sobre si seguiría la pauta de mi sabio predecesor, Rafael Fernández, que el año anterior había ido a Covadonga y se había arrodillado en la misa, o si haría honor a cierta distancia laica que no sin razón se me atribuía. Como, dentro de la recién inaugurada política de reequilibrio regional habíamos decidido celebrar ese año en Día de Asturias en Vegadeo se interpretó que era un pretexto para no asistir también a Covadonga. Cuando me preguntaron si no obstante lo haría contesté, en tono de humor, que solo si el señor Arzobispo me ponía un helicóptero (por carretera hubiera tardado entonces 3 horas); luego apostillé con toda ingenuidad –pero quizás también para dejar claras las cosas– que si asistiera no me arrodillaría, dada mi falta de creencias. ¡Ese desdichado gusto personal por entrar a todos los trapos, y hasta por buscarlos!

Se montó la consabida tormenta en un vaso de agua, pero el buen don Gabino no hizo nada por agitarla. Debió de pensar que simplemente era muy joven (lo era, 38 años recién cumplidos). Luego nos iríamos llevando bien, después muy bien, y al final de mi mandato podría decirse que éramos ya buenos amigos. En realidad nada raro, pues los dos éramos buena gente, aunque él mucho mejor que yo en todo. Para mantener unas relaciones fluidas y francas decidió que hubiera una persona de enlace, eligiendo él para ello al grandísimo cura Nicanor López Brugos, uno de los líderes del formidable grupo de curas “rojos”, entregados tanto a la causa de la justicia social como a la salvación del alma, que entonces había en Asturias. Fue un dato concluyente de la inteligencia y sabiduría del Arzobispo. Por Ley del Principado de 1984, que como es natural lleva mi firma, el Día de Asturias quedaría fijado en la festividad de la Virgen de Covadonga. Yo asistí siempre que pude al Santuario, manteniendo allí posición litúrgica correcta (de pie). Cuando, ya al final de mi primer mandato, llegó el momento de recomponer el Patronato del Real Sitio de Covadonga, regulado por una obsoleta ley de tiempo del franquismo, nos reunimos para negociar el modelo. Don Gabino propuso que el Presidente del Principado tuviera la presidencia y el Arzobispo la vicepresidencia, yo le dije que de ningún modo y él se quedó descolocado; pero sin darle tiempo a que pensara en otra cosa le propuse que ostentáramos los dos la presidencia y la vicepresidencia, por turnos anuales. “O sea, como en Andorra”, debimos de decir casi al unísono entre risas. Don Gabino se sorprendió y lo agradeció. Bernardo Fernández, Consejero de la Presidencia, y Javier Gómez Cuesta, Vicario General, dos personas diplomáticas, cultas y sutiles, se encargarían de gobernar el asunto, con un Patronato paritario. Como en la nueva Ley se contemplaba que la presidencia de honor del Patronato correspondiera al Príncipe de Asturias, entonces menor de edad, pedimos una audiencia al Rey Juan Carlos. Al pasar a la estancia en que tendríamos la reunión el Rey cedió el paso a Don Gabino, que se resistió de momento, pero ante la insistencia de aquel pasó diciendo: “Como en la procesión, los monaguillos primero”. Era hombre de rápido ingenio, pero evitaba cualquier alarde al respecto. La constitución del Patronato, una vez elegidos sus miembros por las partes, tuvo lugar meses después, presidido en esa primera reunión por el entonces Príncipe Felipe. Aquello funcionó bien, con reuniones periódicas para gestionar obras y usos de un lugar que en las dos dimensiones, religiosa y profana, era y es de enorme importancia para los asturianos. Por mi parte traté siempre de que esas dos dimensiones no se confundieran y tanto él como el Abad de Covadonga, fueron muy respetuosos con el planteamiento. Después compartimos muchas cosas: las reuniones del Patronato, el viaje a Roma para asistir a la canonización de San Melchor de Quirós, primer santo asturiano, con la inolvidable escena del Asturias Patria Querida cantado con un grupo de asturianos (que la foto ahora recuperada me ha recordado) y el posterior encuentro con el Papa, la visita a Asturias del mismo Papa Juan Pablo II, en la que fue preciso coordinar y concordar la organización en lo que nos tocaba, y otros muchos momentos y conversaciones, siempre con la difícil situación social y económica de Asturias como fondo, pues este arzobispo toledano era ya un gran asturiano, las preocupaciones de Asturias eran las suyas y entre estas siempre iban primero las relacionadas con los problemas reales de la gente común. Aunque su cultura, su preparación y su inteligencia lo capacitaban para volar alto en la teoría o el dogma, él había optado por moverse en el plano del sentido común, un don de don Gabino que cualquier interlocutor podía percibir casi de inmediato. Personalmente creo que bastantes católicos de toda la vida, empeñados en defender su reducto como propio, nunca llegaron a entender a este hombre, que se sentía a gusto con los gentiles. No recuerdo que habláramos de religión. El sabía de mi pensar al respecto. Por otra parte creo que su apostolado preferente era el del ejemplo. El suyo fue de tolerancia, sencillez, concordia, respeto, afán de justicia social, formas varias al final de la caridad. También de sentido verdadero del perdón, acrisolado en una niñez de huérfano tras el execrable asesinato de sus padres. Nunca hizo el menor esfuerzo por investirse de carisma, y sin embargo el suave carisma de don Gabino será inolvidable para todos los que tuvimos el honor de conocerlo.