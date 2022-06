La portavoz de Ciudadanos, Susana Fernández, cita a Santo Tomás –lo oyó en una serie actual, dice–. Nosotros, para no ser menos, empezamos con Aristóteles: no se puede ser y no ser al mismo tiempo, dijo, fundando la lógica. Sin embargo, Ciudadanos de Asturias puede ser socio de la derecha ovetense y de los socialistas asturianos. No se viola la lógica, puesto que este partido ha dejado de existir y lo inexistente no está ya sometido a ella sino a intereses personales. Ajeno a cualquier sistema de ideas, que son mapas interpretativos de la realidad, aunque la Portavoz no capte su ineluctabilidad –hay cosas que no se adhieren a uno ni por intuición iluminada–, este grupo de diputados puede ser y no ser al mismo tiempo. Actuarán según lo determinen los intereses empresariales que los utilizan con fines espurios. Sólo por eso quieren apurar los tiempos legislativos, porque Ciudadanos sólo durará meses y de ahí las urgencias en aprobar medidas.

No es que IU haya olvidado la labor de la Junta, es que sencillamente vamos a entorpecer que se legisle a favor de grupos de presión y en perjuicio de la mayoría. Sostiene la portavoz que durante la pandemia no se pudo legislar: debió sudar muchas guardias médicas, pero el resto de los diputados y diputadas estábamos disponibles. Lo que sucedió es que el proceso de degradación moral de Ciudadanos se produjo durante el último año y es ahora cuando la venalidad y la disposición a ser sumisas correas de transmisión de las demandas de los poderosos se ha concretado. El punto de no retorno se alcanzó con la expulsión de uno de sus diputados. Ya no son, como dice la portavoz, los cinco elegidos por el electorado sino cuatro, sostenidos grupos económicos, los que votan en el Parlamento. Han expulsado a quien denunció la operación empresarial, para hacerse con el partido. Así hemos visto transitar una Ley de Medidas Urgentes que debilita a la Administración para ejercer control público o vemos cómo se pretende aprobar una Ley Ambiental que es un peligro para la salud y que suprime garantías que nos protegen de la contaminación. Por primera vez en Asturias, se rompe el equilibrio de las políticas ambientales, se debilita la autoridad estatal y se entrega, vía pacto con Ciudadanos, un bien público a lobbies privados. Para eso no vamos a legislar ni en julio ni nunca y aprovecharemos, de forma legítima, hasta el último resquicio que las propias leyes ofrecen. En una particular concepción del trabajo parlamentario, los cuatro diputados y diputadas de Ciudadanos que quedan decidieron en bloque que su labor pública estaba con los empresarios que inauguraban el complejo del Vasco en Oviedo el día que las familias trabajadoras de Danone, en esa Asturias vaciada, necesitaban a los miembros del legislativo. En Salas estábamos los grupos realmente existentes. En descargo de la portavoz, asumimos que ni los representantes de IU, ni nadie de sus familias, tienen intereses particulares directos en el complejo del vasco, tan querido por el empresariado, pero sí los tenemos con los afectados por la decisión de Danone. Ciudadanos es hoy un activo tóxico de la vida democrática asturiana. Contra hechos no caben argumentos, decía el santo, por eso, si se quiere comprobar lo dicho sólo hay que mirar el sentido los votos y si sólo uno de ellos no favorece a los poderosos. Por eso, mejor pocas leyes que leyes corrompidas y al servicio de la minoría privilegiada a la que, si bien no pertenecen, sirven. En julio trabajaremos para hacer visible esta realidad.