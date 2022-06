El arte de no rendirse y aprender a levantarse

Yo desafortunadamente no conocí a José Luis Álvarez Margaride, y lo lamento porque todo el mundo habla maravillas de él. Y recibir un premio que lleva su nombre me llena de orgullo, pero también de responsabilidad. Y ver las personalidades que me han precedido en el premio me causa rubor, y temor de no estar a su altura. Este es un premio a la trayectoria empresarial, en la que llevo ya 35 años.

Echando la vista atrás, y recordando cuando empecé en el astillero de la mano de mi abuelo, es impresionante ver lo deprisa que ha pasado el tiempo. Cuando acabé la carrera de ingeniero naval, tomé la decisión de venir a trabajar al occidente de Asturias y aportar mi granito de arena al desarrollo de mi tierra. No estaba claro por aquel entonces que yo fuera a ser el sucesor de mi abuelo.

Y 35 años después, viendo fotos antiguas del astillero, es sorprendente todo lo que hemos sido capaces de hacer y de cambiar desde un pequeño pueblo, en el córner occidental de Asturias. Desde los pequeños barcos de pesca para armadores nacionales del principio, a los grandes barcos “offshore actuales”, técnicamente a la vanguardia de la tecnología mundial.

Cuando iba a Bergen para negociar algún barco de pesca para Noruega, y veía en el puerto, casi en el centro de la ciudad, lo que para mí eran unos monstruos maravillosos, barcos de apoyo a plataformas petrolíferas, enormes, complicadísimos, con unas grúas descomunales, los admiraba boquiabierto desde el muelle. Nunca habría pensado, ni en mis mejores sueños que serían los barcos que ahora construimos.

Toda la evolución que hemos realizado ha venido marcada por diferentes cambios en los mercados a los que vendemos, que nos han obligado a reaccionar y evolucionar, para adaptarnos a los nuevos tipos de buques.

Pasamos de pesqueros de arrastre por popa para el mercado nacional a sofisticados pesqueros para Noruega, después remolcadores cuando el mercado de la pesca decayó. Hemos construido patrulleras, o grandes veleros, en los que nunca habíamos pensado; rompehielos, oceanográficos, y finalmente, entramos en el mercado de barcos “offshore”, con barcos de apoyo a plataformas petrolíferas, o últimamente a torres eólicas, que son barcos de mucho mayor porte y complejidad técnica.

Y hace unos diez años empezamos también la construcción de barcos de fibra de vidrio. Y también empezamos construyendo patrulleras de 20 metros y ya estamos construyendo catamaranes de 540 pasajeros.

Hemos evolucionado también en las propulsiones, desde las clásicas de hélice y línea de ejes convencional a propulsores azimutales de hélice convencional o palas VOITH; de wáter jets a hélices RIM de inducción magnética….

Que usan combustibles clásicos como es el diésel, o GNL (gas natural licuado); o incluso que pueden consumir hidrógeno, que son híbridos diésel-eléctrico, duales diésel-gas, o cien por cien eléctricos. Como ven, toda la gama de posibilidades que el mercado ofrece a día de hoy.

Hemos sido pioneros en el mundo en la instalación de un montón de equipos e innovaciones en nuestros barcos, lo que creo que nos ha situado en una posición muy relevante en el mercado. Como se podrán imaginar todos estos cambios y todos estos barcos fueron posibles gracias a que tengo a mi lado el mejor equipo de profesionales que uno se pueda desear, jóvenes pero que llevan en el astillero mucho tiempo, algunos casi desde el principio.

A todos ellos, nunca les agradeceré suficientemente el magnífico trabajo que realizan. Hoy nos acompañan algunos directores del astillero, y quiero que ellos le transmitan al resto de sus compañeros mi agradecimiento y mi orgullo. Mil gracias a todos, una vez más. Desde hace más de 10 años, soy presidente de Pymar, podríamos decir que la patronal de los astilleros privados españoles, y es un orgullo para mí como asturiano poder estar al frente de un organismo tan imprescindible para el sector naval. Hemos resuelto con éxito grandes retos y grandes problemas del sector, como la desgraciadamente famosa crisis del Tax Lease, que estuvo a punto de cerrar todos los astilleros de España. Todo ello también gracias al magnífico equipo de profesionales que allí trabajan.

Durante más de 20 años viví enfrascado y encerrado en el astillero y en el sector naval, intentando modernizarlo y sortear las distintas crisis que desafortunadamente hicieron famoso nuestro sector, sin percatarme apenas de que había un mundo de empresas fuera de nuestro sector de las que podríamos aprender mucho.

En ese momento, mis grandes amigos Pedro Luis Fernández y Jacobo Cosmen me dieron la oportunidad de entrar con ellos en la directiva de FADE y durante cuatro años vivir una experiencia estupenda y conocer muchas de las fantásticas empresas que hay en Asturias y aprender mucho. Y aprendí a reivindicar cosas y a poner de manifiesto lo que nos preocupa a diferentes sectores. Por ello voy a aprovechar esta tribuna y que tenemos aquí a nuestro Presidente, para hacerle alguna sugerencia, desde mi humilde punto de vista de empresario:

1.- La primera tiene que ver con una reivindicación particular del astillero, y es el famoso dragado de la arena de la ría del Eo. Y es famoso, porque llevamos muchos años pidiéndolo, sin éxito. Esa arena vale un dineral, pero ¡no hay! Se podrían buscar soluciones para generar ingresos o usos alternativos para una arena que está cegando la ría y nos impide navegar. Nosotros dragamos la ría a nuestra costa, con una draga que nos cede el Principado. Nadie entendería que nosotros tuviéramos que asfaltar la autopista desde Tapia a Figueras, pero parece que fuera normal que nosotros draguemos un canal de dominio y uso público.

2.- La segunda, tiene que ver con la formación. En nuestra zona, como en otras muchas, hay déficit de trabajadores cualificados, y es una contradicción, con las cifras de paro que tenemos. Creo que se debería flexibilizar y racionalizar la formación profesional para adaptarla a nuestras necesidades.

3.- El tercero es un tema más general. Asturias es probablemente una de las tierras más queridas por sus habitantes, no hay más que ver el nombre de la asociación que organiza este evento, “Asturias, patria querida”. Estoy convencido de que ningún empresario asturiano quiere marcharse de aquí, es más, todos querrían volver, y muchos empresarios de fuera querrían instalarse aquí, pero un gran amigo me dijo una vez algo que me impactó: “Álvaro, yo no gano tanto dinero como para poder vivir en Asturias”.

Y otro gran amigo me dijo: “Lo malo ya no es que se marchen estos empresarios, sino que sus hijos ya no vendrán”. Y querido Presidente, esto no es un tema de ideología. Es un asunto de finanzas, de matemáticas, de fiscalidad. Y la solución no es igualar a todos por abajo, sino seguir el camino de los que tienen éxito.

4.- Por último, en mis peticiones me van a permitir que deje unos minutos el sector naval, ya que como algunos sabrán también soy ganadero de vacas de leche. Otro sector clave para Asturias. Y si las cosas en el campo y el precio de la leche siguen como están, me temo que poco va a durar el sector.

Y esto tampoco es un tema de ideología, es una cuestión de demografía. ¿Cuántos ganaderos de menos de 55 años hay en Asturias? Pues ya sabemos los que va a haber dentro de 10 años. Así que o se hace algo urgente o se acabará la ganadería en Asturias.

Quisiera ahora, si me lo permiten, hacer una pequeña reflexión de cómo está la situación actual de los mercados. Estamos pasando una época muy complicada, con varias crisis consecutivas que sobrepasan cualquier estadística, cualquier predicción. El covid-19, que todavía está entre nosotros, y sus desastrosas consecuencias, y esas no se pueden “gripalizar”. Una situación política en España cuando menos muy preocupante que no ayuda en nada, con los precios de la energía y el IPC disparados. Y ahora, por si fuera poco, las consecuencias desastrosas de una guerra sin sentido que hace temblar a medio mundo, con escasez de materias primas, precios imposibles de conseguir, plazos de entrega que se retrasan…. Una locura. La tormenta perfecta que nos afecta a todos y de la que estamos deseando salir cuanto antes, sanos y salvos, y minimizando daños.

Finalizaré con algo positivo, porque hoy es un día de fiesta, especialmente para mí. A pesar de todos estos problemas que les comenté, afortunadamente, en Astilleros Gondán estamos en una situación increíble, gracias a que tenemos en construcción cinco barcos de 90 metros para nuestro mejor armador noruego (el primero lo acabamos de entregar), barcos para mantenimiento de torres eólicas, mercado en el que somos líderes mundiales a día de hoy, y esto nos está permitiendo llevar esta crisis con relativa tranquilidad.

En el astillero de fibra también, ya que tenemos en construcción diez catamaranes de pasaje de 540 personas para Portugal, el cien por cien eléctricos, para atravesar el Tajo, por donde que cruzan 19 millones de personas al año.

Estamos ofertando muchos pedidos de nuestra cartera, aunque no sea el momento de firmar contratos a largo plazo. Y estamos creciendo en nuestras instalaciones.

Así que el futuro de la empresa está asegurado, y la siguiente generación de mi familia ya está aquí, y hoy me encanta que me acompañen mis tres hijos (Alvaro, Ana y María), yo estoy deseando que se incorporen y aprendan cuanto antes para poder dar un paso atrás.

Y así poder dedicarles más tiempo a ellos y a mi mujer, Teresa, porque seguro que la vorágine del día a día empresarial hace que les dedique menos tiempo del que debería.

Y acabo con una reflexión que oí el otro día al actor Denzel Washington: “Sin compromiso nunca empezarás, pero más importante es que sin consistencia nunca acabarás. Sigue trabajando, sigue esforzándote, no te rindas. Si caes siete veces, levántate ocho. La comodidad es una mayor amenaza para el progreso que las dificultades. Así que sigue adelante, sigue aprendiendo, sigue trabajando, sigue creciendo”.

Nos vemos en el trabajo …