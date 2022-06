Barbón, entre la encuesta y la tele

Al presidente del Principado, Adrián Barbón, le gustan mucho las encuestas. Las sigue, las lee, se inspira en ellas... Anda contento estos días por una que encontró por ahí sobre la “simpatía intercomunitaria” en España, es decir, cómo nos caemos de bien entre nosotros los asturianos, los catalanes, los andaluces, los valencianos, etcétera... Y resulta que somos los de aquí los que nos llevamos las mayores simpatías.

“Qué orgullo estos datos. Asturias, la Comunidad Autónoma más querida de España”, proclama Barbón en su cuenta de Twitter junto a un mapa de España en el que se refleja la encuesta y, efectivamente, en este pequeño Paraíso Natural llegamos al 7,8 –la cifra más alta del sondeo– en caer bien.

Contento con esta encuesta, igual el presidente regional no lo está tanto con las que se han hecho sobre las elecciones andaluzas que este mismo domingo se celebran y que no dejan muy bien parado a su compañero de partido y candidato a presidir la comunidad, Juan Espadas. Se prevé debacle, aunque a Barbón estas predicciones no le han echado para atrás en lo que será un debut en toda regla para el dirigente asturiano como comentarista televisivo de los comicios esta misma tarde. Ha “fichado” como tertuliano en la tele. Fijo que su amigo Miguel Ángel Revilla le sirve de inspiración.