Día de elecciones

En el panorama actual que presenta la política en todo el mundo, cada elección es un motivo de celebración para los demócratas. Los colombianos eligen hoy a su Presidente y los franceses a los diputados de la Asamblea Nacional. La incertidumbre del resultado va en ambos casos más allá de la proclamación de los ganadores. En Colombia se registra la máxima expectación por ver si la izquierda consigue su primera victoria y Macron no tiene asegurada en Francia una mayoría parlamentaria. Pero además, el interés está centrado en el nivel de participación y en el apoyo que recibirán los candidatos populistas. Tal es el decaimiento del estado de ánimo en las democracias.

Y se vota en Andalucía, con el temor a que muchos electores prefieran dedicar la jornada electoral a disfrutar de la playa y finalmente opten por no hacer acto de presencia ante las urnas. Una mayor desmovilización acentuaría la tendencia previa a la abstención y dejaría en el aire unas cuantas preguntas sin respuesta. Los partidos han ofrecido pocos incentivos para estimular la implicación de los andaluces en el proceso electoral. Han entablado un debate sobre los problemas que afectan más a la comunidad autónoma tópico y aburrido, carente de argumentos nuevos. Vista la agresividad mostrada por Vox, con la que pretendía encender la polémica y erigirse en el centro de la campaña, el resto de los partidos reaccionaron extremando la prudencia, en un tono moderado, incluso anodino, como fue el empleado por el aspirante a la reelección. Y la impresión general, avalada por los sondeos desde hace meses, era que todo estaba decidido.

La campaña no despertó gran entusiasmo, pero el resultado merecerá un examen detallado. Aunque se dé por cantado, permanece la incógnita de la composición del futuro gobierno y los datos de cada sigla serán sometidos a un análisis particular. Por el lugar que ocupa la fecha en el calendario de la legislatura, estas elecciones suponen una prueba para los partidos que puede ser decisiva. Consiste, esencialmente, en cumplir con las expectativas. Esto implica, en el caso del PP, lograr una amplia mayoría. A efectos electorales, sin embargo, tiene más relevancia la cantidad de votos que reciba desde el PSOE y Vox. El reto de los socialistas, con los pronósticos en contra, se limita a conservar el apoyo electoral de 2018. Un retroceso fuerte, no previsto, sería interpretado como un mal augurio. El resultado de Vox, ajeno a la política autonómica, es el más incierto de estas elecciones. Todo se reduce a ver si gana o pierde votos. Las encuestas lo empujan hacia arriba, pero el límite de su electorado potencial y el arrastre de un posible triunfo resonante del PP le imponen una espera ansiosa. A la izquierda del PSOE, la situación de provisionalidad que se vive convierte estas elecciones en un trámite menos trascendente, del que se podrán sacar alguna conclusión sobre Adelante Andalucía y ninguna respecto a la coalición encabezada por Inmaculada Nieto. La expectativa máxima de Ciudadanos se cifra en no quedar fuera del parlamento andaluz.

Ha sido una campaña de anécdotas, clausurada sin pena ni gloria. De ella cabe resaltar dos hechos de gran calado, que ya condicionan poderosamente la evolución de la coyuntura política nacional. Uno es la estrategia y el discurso de los que está dotando Feijóo al PP. Si hablamos de política, sus intervenciones han sido lo mejor de la campaña. El líder popular no es un orador brillante en los mítines, pero no da puntada sin hilo, es pedagógico y seduce. El PSOE está obligado a cambiar de estrategia y elaborar otros argumentos para competir con este PP en las próximas elecciones. Dejando a un lado puntuales estridencias, que le habrán favorecido más bien poco, durante la campaña su voz sonó algo hueca y apagada. Aquí, este es el segundo hecho observable, se interpone Vox, el oscuro objeto del deseo de los dos grandes partidos. El PSOE y el PP han agotado sus alegaciones en Andalucía, sin que se atisbe un punto de acuerdo entre ellos. El PSOE le pide al PP que evite cualquier concesión a Vox y el PP le replica al PSOE que facilite el gobierno a la lista más votada. Parece que quieren alejarse de Vox, más los socialistas que los populares, sin duda, pero los dos lo utilizan como arma arrojadiza a conveniencia propia. Y así Vox se suma a las ya consabidas como la principal amenaza de bloqueo de la política española. La mayor ironía sería que de este juego resultara ganador el partido de Abascal.