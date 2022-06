Música que moldea a la persona

La mayor diferencia entre los animales y los humanos no está en el lenguaje. Aunque rudimentario, algunas especies son capaces de interactuar con sus iguales de manera para conseguir saciar sus necesidades más básicas, para comunicarles si algún depredador acecha o si necesitan ayuda. Ahí está escondida la verdadera felicidad. No necesitan perderse en interminables soliloquios que no interesan ni a quien los pronuncia. Van al grano. Tampoco está en el etéreo concepto de alma. La negación de que los animales tienen algo tan impalpable y que transciende al propio cuerpo es el camino más recto para que algunos puedan sentirse seres superiores y que rechazar a los animales como seres sintientes. La mayor diferencia es la capacidad de unos para crear cultura. Adivinen cuál. Leer, ir al cine o escuchar música tiene unos efectos en el cerebro tremendamente positivos. Sumergirse en historias fantásticas ya sea entre las páginas de un libro o en la pantalla del cine provoca evidentes mejoras en los almacenes de memoria, ensanchándolos. Agranda el lenguaje, haciéndolo más rico y variado. Y actúa como una especie de bálsamo emocional. Una especie de entrenamiento para encarar situaciones del día a día.

Este viaje cultural comienza por los libros. El lenguaje literario suele involucrar al sistema lingüístico en pleno. Mientras leemos –especialmente ficción– se activan sin piedad los sistemas que obligan a un procesamiento de la información alto. El ejercicio cognitivo es mayúsculo cuando uno se sumerge en una buena historia. Y está demostrado que esos beneficios son aún más fuertes entre los que tienen el hábito de leer más consolidado que entre aquellos que lo hacen solo de forma ocasional. Dependiendo del texto, las partes emocionales de los libros suelen activar partes del cerebro relacionadas con la empatía o con las denominadas neuronas espejo, las que hacen que podamos imitar o vernos reflejados en la conducta de los demás. Esa es la razón por la que, por ejemplo, nos solemos ver identificados con los protagonistas que pasan por dificultades. La vida suele ser un océano de complicaciones en el que las relaciones sociales o el trabajo no siguen una línea recta. Acaban perdiéndose por recovecos que, en muchas ocasiones, están provocados por nosotros mismos. Nos fascina meternos en problemas y nos fascina ver cómo los demás lo hacen. Por eso nos aburren las historias que son demasiado lineales, en las que a los protagonistas no les ocurre nada, que pasan sin pena ni gloria. No queremos que la vida sea tan aburrida, tan monótona. Por eso, a veces sin motivo, acabamos por meternos en el fango sin razón alguna. Lo de la música es otra historia, además de una cuestión muy personal. A una persona puede ponerle la piel de gallina una pieza de música clásica, pero a otro lo que realmente le motiva y la hace aflorar sus sentimientos ocultos es una canción de death metal. Los gustos son cuestiones de notas. La música provoca cambios químicos en el cerebro que son muy relevantes. Es capaz de regular los estados de ánimo, aumentar la excitación, mejora la capacidad motora e, incluso, la atención visual. También es capaz de sanar muchas enfermedades del corazón. La pieza adecuada consigue apaciguar los. Consigue el mismo efecto con el estrés o la ansiedad. Un estudio muy curioso desarrollado por los psicólogos de la Universidad de Oxford, Adrian North y David Hargreaves, comprobó que el estilo musical está ligado con el tipo de personalidad. Y no todo es lo que parece. Barriendo para casa, descubrieron que los aficionados al heavy metal suelen ser personas amables, pacíficas y con una clara tendencia a la introversión. Los amantes del blues tienen una alta autoestima, son creativos y amables; mismos atributos compartes aquellos que escuchan jazz o soul; los que escuchan música clásica suelen ser introvertidos; los del reggae son “algo vagos”, pero amables y con una alta autoestima; mientras que los que se ponen indie tienen una baja autoestima, son creativos, poco amables y poco trabajadores. La cultura es fundamental para el desarrollo de la personalidad, para moldearnos como seres individuales. Decía el psicólogo ruso Lev Vygotsky que la naturaleza humana se adquiere de acuerdo con la cultura en la que nos criamos. Los humanos somos moldeados como personas por el legado cultural que recibimos, que modela también nuestra visión del mundo y de la vida.