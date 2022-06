Un siglo del pintor Álvaro Delgado

Hoy, 19 de junio, se cumple un siglo del nacimiento en Madrid del pintor Álvaro Delgado. Puedo decir que forma parte de mis recuerdos en tres modos diferentes. Primero cuando en alguna ocasión comía en casa de mis padres y empecé a reconocerlo como un gran artista que pasaba parte del verano en nuestro pueblo. Luego como uno de los contertulios de la animada reunión que a diario tenía lugar a la sombra de los tilos del parque o en el café, y a la que me sumaba como observador y simple oyente. Finalmente por la proximidad que mantenía con él mi amigo Jorge Jardón, con el que a veces coincidía en alguna exposición celebrada en galerías de Gijón, Oviedo, Santander o Madrid, a las que Jorge me invitaba a asistir para luego cenar y charlar los tres, habitualmente hasta avanzada la noche.

Álvaro Delgado Ramos llegó a Navia en febrero de 1954. Aunque en una primera etapa no precisamente a Navia, según relata en una magnífica evocación de su padre el escritor Álvaro Delgado Gal, sino “a una aldea del valle del Navia: Miñagón. Un marchante nacido allí, y recastado en Buenos Aires, le dijo que tenía que conocer aquellos parajes. Mi padre aceptó: España, digo, era pobre, pero rica en tiempo”, y se dejó llevar a un pueblecito maravilloso. La familia Delgado Gal decidió buscar casa para el verano siguiente y se afincó en Navia. Su hijo recuerda los primeros amigos paternos, repitiendo “los nombres con los labios, y los rostros y las trazas, con la imaginación: Manolo de Peregrina, Quincos, Justo Álvarez, Rafael Peña, Alejandro Sela. Esa fue la secta más primitiva, la de mis primeros años”. Con ellos el pintor se desplaza en alegres excursiones por los pueblos de la comarca en busca de tipos, casos y cosas que le ayudasen a penetrar el fondo de estas tierras y sus gentes. “También recuerdo, dice, a un joven de ojos grandes y claros, que citaba con frecuencia a Ortega y Gasset y que estaba montando no sé qué experimento en Anleo: Francisco Rodríguez, Paco”, que […] “era asturiano pero también madrileño, y no hablaba bable”. A partir de 1967 fijan su residencia vacacional en La Olmeda, una aldea próxima al valle del Tajuña. “La recuperación de Navia ocurre unos siete años después, hacia 1973. Sospecho que fue determinante el empeño de sus amigos y, en particular, de Manolo de Peregrina, quien fue parte en la pequeña conspiración que abocaría al nombramiento de mi padre como hijo adoptivo de la villa”.

Desde 1939 Álvaro Delgado ha sido galardonado y premiado en numerosas ocasiones. El 16 de junio de 1974 lee un magnífico discurso de ingreso como miembro numerario en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando: “El retrato como aventura polémica”, contestado por Enrique Lafuente Ferrari. Hoy Álvaro es considerado uno de los personajes más singulares de la vida cultural española de las últimas décadas. Sus cuadros son todos fácilmente reconocibles por el modo tan personal en que descompone las formas y por el uso poderoso de los colores, dándole un fuerte acento expresionista a sus creaciones. Si bien no le gustaba ser encasillado como retratista –“yo no soy retratista, soy pintor que hago retratos”– ha sido uno de nuestros grandes pintores de tipos humanos, fueran estos de cualquier condición.

Poseedor de un hablar castizo, a veces irónico y sentencioso, de una voz templada, fue persona de gran actividad: leía periódicos y libros, estaba al tanto de todo, hablaba por teléfono, viajaba, participaba en varias tertulias, iba al cine, concedía entrevistas, cenaba con amigos, organizaba exposiciones y publicaciones. Hacía todo eso con el mismo entusiasmo aparente y sin embargo nada le distraía de su vocación central, de su gran pasión, que era la pintura.

“Mi padre, sigue contando Delgado Gal, perdió la salud unos cuantos años antes de despedirse definitivamente del mundo. Dejó de ir a la Academia; dejó de hablar de política o de viajar. Pero hubo dos cosas de las que no desistió: la pintura y recordar a Navia”. Álvaro Delgado falleció el 3 de enero de 2016 y sus restos descansan en el cementerio parroquial de nuestra villa.