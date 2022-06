Aires de astracanada

Yo no sé si se darán cuenta nuestros representantes en la Xunta, pero si ya los ciudadanos tienen en poco la institución y a los diputados, algunas actuaciones tienen tal aire de astracanada que no pueden dejar de rebajar la imagen que de nuestro Parlamento tiene una parte amplia de la opinión.

Todos los parlamentos tienen instituidos unos meses de descanso legislativo. La finalidad no es la de procurar la molicie de los parlamentarios, sino la de establecer períodos de sosiego político, de pacificación de la incesante pelea diaria. Ahora bien, es inevitable que el público, en general, lo vea como un ocio injustificable (si lo pensasen bien los ciudadanos, desearían que el ayuno legislativo durase más, ¡cuánto ganaríamos con menos leyes y, las que llegasen a tales, más pensadas!).

El Gobiernu ha pedido que nuestra Cámara legislativa habilite el mes de julio para continuar con el trámite de leyes que estima muy importantes y que, de no producirse esa habilitación, podrían no llegar a término esta legislatura. De momento, una parte de la oposición, PP, IU, Vox y Podemos, lo ha impedido. Alegan motivos varios, pero uno central: el Gobiernu no ha cumplido en esa materia, se ha comportado “como un mal estudiante”, que se acuerda de los exámenes la víspera de los mismos.

Puede que los partidos que se oponen a esa apertura extraordinaria tengan toda la razón del mundo, ¿pero se dan cuenta de cómo se ve esa actitud entre los ciudadanos? Únicamente como la de que quieren cobrar y no trabajar, como una auténtica astracanada.

En otro ámbito, en el del mérito y la dignidad, Siero ha hecho a Nacho Fonseca “hijo predilecto”. Fonseca merece más, el reconocimiento de toda Asturies por su labor en pro de la música, la música infantil y en la escuela, el amor a nuestra lengua, que une a sus canciones. Dende equí, gracies y norabona.