Escribir no es fácil, pero quiero hacerlo. Porque son muchos los momentos que hemos disfrutado juntos, son muchas las cosas que hemos compartido y van mucho más allá de la relación de un padre y un hijo. Cosas que sin duda se salen de lo habitual, como cruzar un mar helado a dos pasos del Polo Norte subidos en una moto de nieve, donde estuvimos cerca de complicarnos mucho las cosas después de horas de travesía.

Tú siempre insistiendo en que entendiera el movimiento de las placas, en que supiera por qué afloraba una roca y yo empeñado en escalarlas. Nunca estuve ni cerca del mundo académico, pero sé que disfrutabas viendo las cosas que hacía, y jamás intentaste impedir que desarrollara las cosas que mi cabeza ideaba, por muy lejos que estuvieran de tu mundo. No puede ser casualidad que tú hablaras con las piedras y yo me haya pasado media vida construyéndolas. Las rocas siempre han sido el punto de encuentro.

Lo reconozco, no me hacía falta, pero disfruté llamándote cada tres por cuatro para preguntarte el área del cilindro, porque tenía que calcular la superficie escalable de alguna pieza singular, “Bertín hijo, eso lo tienes que saber”. Nos reíamos cuando te acusaba de haber cambiado las cosas en la Universidad hasta el punto de que ser tu hijo no me garantizaría nada, y que por eso me había pasado al otro lado, al mundo de la empresa.

Me duele no haber cumplido con algo que me dijiste hace unos días: “Un día quiero ir contigo y ver lo que haces”. Lo tomé como un cumplido, una pequeña victoria de mi mundo sobre el tuyo… pero no vamos a poder hacerlo porque, aunque no tocaba, parafraseando a Serrat “ha venido a buscarte la Parca”.

Todo estará bien, hemos estado todos reunidos honrando tu recuerdo, no ha faltado nadie y no puedo nombrarlos a todos a riesgo de olvidarme de alguien. Hemos estado compartiendo anécdotas, y, aunque dolidos, hemos estado juntos. Es duro, muy duro; dejas un vacío grande, demasiado grande, y que para mí es mayor que el espacio que hay entre un padre y un hijo. Había, hay y habrá mucha admiración, mucho respeto que seguirá ahí para siempre.