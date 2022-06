El obispo que entendía las isobaras

El reciente fallecimiento del arzobispo emérito de Oviedo, don Gabino Díaz Merchán, ha dado ocasión a una multitud de valoraciones en las que no sólo resulta casi unánime el elogio a su estatura moral y pastoral (el representante de Vox y algún blog parroquial fueron los únicos en desafinar), sino que permite apreciar la valía de un modo de ser y hacer Iglesia marcado por un fuerte compromiso social que don Gabino supo ejercitar, de forma sostenida y coherente, durante su largo mandato en Asturias y durante toda su vida y ministerio religioso.

Este artículo de homenaje y –si fuera menester– reivindicación de la dimensión social de la fe en la persona del finado arzobispo y en la Iglesia que él pastoreó, no habla de meteorología, pese al título. Éste surge de una anécdota que rescato entre los recuerdos que afloran estos días con emoción, cariño y gratitud a la persona de don Gabino, sucedida al inicio del curso 1993-1994 en el Centro Superior de Estudios Teológicos de Oviedo: el profesor de Sociología don José Ramón Álvarez, querido compañero fallecido en 2010, fue el encargado de la lección inaugural, que desarrolló con el título “El futuro de la religión en las sociedades industriales avanzadas”. Tras una cuidada aportación teórica de análisis sociológico del fenómeno religioso, el profesor Álvarez invitaba a discernir la transformación en marcha del catolicismo, asumiendo la complejidad de una Iglesia cada vez más plural, como reflejo del pluralismo de la sociedad en que se inserta.

Tras ello, el arzobispo Díaz Merchán, que presidía el acto, pronunció unas palabras agradeciendo la lección en las que señaló con humor que los análisis sociológicos eran parecidos a las isobaras de los mapas del tiempo, si bien a veces podía aparecer una borrasca inesperada que modificara la predicción. Aunque el comentario improvisado desconcertó un tanto al auditorio, la frase de don Gabino no suponía ningún menosprecio a la Sociología, cuya aportación reclamó y valoró siempre, como lo prueba la amplia y relevante producción de trabajos emanados del Secretariado Diocesano de Sociología durante su mandato.

Cierto es que la solicitud pastoral por los problemas sociales tenía notables precedentes en la Iglesia asturiana, pues basta recordar la figura señera del sacerdote don Maximiliano Arboleya. Ya bajo la inspiración del Concilio Vaticano II y su llamada a discernir los “signos de los tiempos”, la diócesis de Oviedo fue de las primeras en incorporar la Sociología a su organigrama, contando con pastores sensibles al devenir de la situación social y abiertos a la aportación de las ciencias sociales para apoyar la misión evangelizadora. Pero entre todos destacó muy principalmente monseñor Gabino Díaz Merchán, que en su prolongado ministerio al frente de la iglesia ovetense (1968-2002) marcó un estilo pastoral alineado con el Concilio, cuya clave central fue situar a la Iglesia en la sociedad no ya como un poder con pretensiones confesionales, sino como un servicio, desde la especificidad del Evangelio, en favor de la dignidad de toda persona y del bien común.

La Asamblea Sacerdotal de la diócesis, culminada en 1978, fue un precedente de lo que actualmente se denomina “sinodalidad” y abrió un proceso participativo en el que los análisis de la realidad social de Asturias, coordinados y enriquecidos con las aportaciones del sacerdote y sociólogo don Oscar Iturrioz, tuvieron gran protagonismo para definir líneas de renovación pastoral en la Iglesia asturiana.

En el que se considera su libro de memorias, dado a la imprenta tras más de una década jubilado, el arzobispo emérito de Oviedo se ratificaba en esa misma actitud y ponía en valor la importancia del análisis de la realidad social: “La ruta pastoral marcada por el Concilio Vaticano II sigue vigente y, en gran medida, pendiente de realización. (…) Será igualmente necesario analizar constantemente la realidad cambiante de la sociedad humana, que sigue evolucionando en nuestros días con velocidad vertiginosa en una cultura alejada de Dios” (Díaz Merchán, G., “Evangelizar en un mundo nuevo. Reflexión pastoral sobre la nueva evangelización en España”. PPC, Madrid 2017, p. 15).

Discernir las nuevas realidades sociales. El gran sociólogo norteamericano Peter Berger, al presentar la Sociología como la ciencia cuyo objeto es el cambio social, afirmaba con ironía que “la gente a la que le agrada la seguridad de las reglas y máximas de lo que se ha llamado el ‘mundo que se da por supuesto’, debe permanecer alejada de la sociología” (Berger, P. L., “Introducción a la Sociología”, p. 41). Ciertamente don Gabino no perteneció a ese tipo de personas desconcertadas o temerosas ante el cambio social, sino que procuraba estar abierto permanentemente a discernir las nuevas realidades con una actitud opuesta a la de una Iglesia a veces reaccionaria. Y así lo demostró impulsando los organismos diocesanos orientados al análisis de la sociedad y la formación en la doctrina social de la Iglesia (DSI).

Tuve el honor de desempeñar tareas diocesanas en este ámbito y le profeso a don Gabino una gratitud infinita por su motivación y apoyo para dedicarme al estudio y la enseñanza de la DSI y de la Sociología, así como la confianza y aliento recibido en el período de diez años en que dirigí el Secretariado Social de la diócesis y la Escuela Social de la Iglesia Asturiana, cargos en los que continué poco tiempo tras su jubilación, pues decayó el apoyo institucional para posteriormente ser suprimidos, quizás por razones como las apuntadas más arriba en la cita de Peter Berger.

Discernir la realidad social para poder actuar en consecuencia, buscando la justicia social y el respeto a la dignidad de las personas, esa es la utilidad de los análisis sociológicos para la actividad eclesial, como plasmaron los obispos de Asturias en la pastoral que conmemoraba los cien años de la DSI: “La Iglesia diocesana no puede impulsar la nueva evangelización al margen de los problemas sociales. En ellos estamos implicados. (…) Queremos que la Iglesia eduque las conciencias de sus hijos en sus deberes sociales, considerando esta función como un elemento fundamental de la evangelización en el momento presente. El Evangelio es liberador y al mismo tiempo responsabiliza en la colaboración solidaria para el bien común. La pastoral de la Iglesia diocesana en el siglo XXI debe ser eminentemente social”. (Exhortación pastoral “Hacia un nuevo orden social” (30 de mayo de 1991, III.3, pág. 9).

En este mismo sentido podrían traerse a la memoria multitud de citas del magisterio del arzobispo Díaz Merchán en Asturias, pues desde su llegada hubo de afrontar graves conflictos sociales, comenzando por el que supuso el desalojo violento por la policía de los jubilados que reivindicaban justicia encerrados en la Iglesia de San José de Gijón, algo que condenó enérgicamente con una carta pastoral que no dejaba lugar a dudas de su compromiso con la justicia y con los sectores sociales vulnerables, pese a que ello le granjeara la desconfianza de quienes detentaban los poderes políticos.

Pero la dimensión social de la acción eclesial no era una mera suplencia mientras faltaban las libertades y los cauces democráticos, como algunos sostuvieron posteriormente. Así, ya asentada la democracia española, don Gabino siguió apostando por las mismas convicciones y actitudes, algo que expresó en numerosas ocasiones, de las que cito la homilía en la fiesta de Covadonga del año 1996, por estar contextualizada en otra situación de grave conflicto sociolaboral que, con su mediación paciente y firme logró desbloquear, manteniendo en todo momento su criterio informado, según el cual los trabajadores “tenían razón porque no se había cumplido lo que se les comprometió”. En la homilía recordaba que “los cristianos debemos ser solidarios por partida doble, porque somos ciudadanos y porque somos creyentes, y no podemos renunciar a discernir la realidad social y a actuar en consecuencia. (…) la dificultad de encontrar soluciones humanas y eficaces para los males presentes no debe desanimarnos. (…) Uniremos nuestros esfuerzos a todos los ciudadanos de buena voluntad, que se preocupan de la transformación social con criterios de rectitud, de justicia social y de respeto a la dignidad de las personas” (Homilía en Covadonga 8-9-1996).

No todos los que se decían católicos acertaron a comprender y respetar esta visión y, para ser claros, hay que decir que fueron más los políticos de la derecha y algunos eclesiásticos de la misma orientación quienes acosaron de diversos modos, pública y privadamente, al arzobispo y a sus colaboradores. Aclaro que la palabra “acosar” (en el sentido de dispensar un trato vejatorio y descalificador a una persona con el fin de desestabilizarla psíquicamente) no es metafórica, pues más allá de casos y episodios ya conocidos, hay documentos que quizás algún día salgan a la luz, para vergüenza de algunos.

Pese a todo lo que se ha dicho en los días del luto por don Gabino, su herencia pastoral no ha sido bien custodiada. Además de la rápida supresión –a los pocos años de su jubilación– de los organismos diocesanos de análisis y formación social, como ya se ha mencionado, valga como ejemplo reciente la triste coincidencia de que, en el mismo curso en que se ha producido la muerte de monseñor Díaz Merchán, se ha suprimido la asignatura de Sociología del plan de estudios de los futuros sacerdotes en el Seminario de Oviedo. Más lamentable aún esta decisión porque se produce mientras el papa Francisco invita a toda la Iglesia a superar la actitud autorreferencial y a redoblar su atención a las realidades sociales. Tal pareciera un modo de enmendar la herencia del obispo más social de la Iglesia asturiana.

Descanse en paz don Gabino y que seamos capaces de secundar el ejemplo de quien, con su grandeza humilde, hizo posible en Asturias, en tiempos recios, una Iglesia que supo ser signo de esperanza y solidaridad.