Apuros gubernamentales

El Gobierno ha bajado el IVA de la luz y se apresura a empaquetar una serie de medidas para aprobarlas en el Consejo de Ministros de mañana. Dónde se ha visto a un Gobierno trabajando un sábado. Pero es que el lunes hay otro Consejo. Consejos vendo y para mí no tengo. Se adelanta por la celebración de la cumbre de la OTAN en Madrid.

El Gobierno trata de tomar la iniciativa política, trata de mejorar la vida de la gente y trata de parar el tsunami andaluz, el vendaval Moreno, los efectos sobre la moral y el electorado que todo esto pueda tener. Ayer los socios nacionalistas le pidieron a Sánchez más izquierda y más audacia y más complicidad con ellos. Pero tal vez al mismo tiempo un experto en elecciones le estuviera enseñando la cantidad de no voto, voto abstencionista o voto de castigo que recibe (que no recibe) el PSOE por sus pactos con indepes varios. Gracias a ellos se han sacado adelante muchas leyes y medidas objetivamente buenas para el común de la gente pero lo que no se saca de la agenda es eso: el compadreo con radicales. Mal asunto para Sánchez, que virará a un “españolismo” en cuanto avance el tiempo y las encuestas presionen. Lo malo es que no tiene ya a un Ciudadanos con el que pactar, Podemos declina y las municipales se acercan. Habrá una crisis de Gobierno pronto, o sea, una renovación, un impulso, un copar titulares, pero ese impulso de marketing puede durar poco y no hace tanto que ya se hizo algo parecido. Algunas de las ministras estrella están a día de hoy desaparecidas y la única que sale mucho es la portavoz. Obviamente. Otra operación que habrá de abordar Sánchez es la designación de candidatos para las municipales. No pocos alcaldes andaluces estarán bien descansaditos porque lo que es campaña y precampaña no han hecho mucha.

Con tanto lío, que diría Rajoy, se avecina un verano de mucho movimiento, que podría ser también movidito sindicalmente si la inflación arrecia. Gobierno en apuros. No importa cuando lea esto.