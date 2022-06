Los comunistes y el motor d’esplosión

Si usté nun vive en Xixón, pueser que nun entienda la polémica circulatoria del Muru: que si unos lu quieren peatonal, que si otros con doble vía pa los coches… ¿Quién son esos unos y otros? Vaya usté al trazu gordu y verá qué bien lo pescancia.

LA NUEVA ESPAÑA, declaraciones, el sábadu 11 del mes en cursu, de Manuel Robledo, presidente de l’asociación que defiende la circulación de coches en doble sentíu: diz él que los del PP local, cola intención de recaudar perres pal aval requeríu pola xusticia pa que se proceda, darreo, a restablecer la doble circulación, “pusieron una carpa en la Plaza del Generalísimo”. Ya quedó too claro. Esti mes cúmplense 43 años de magar que’l Parchís (como tolos xixoneses llamamos, de siempre, a esi espaciu públicu) pasó a ser, oficialmente, Plaza del Institutu. Hasta’l periodista que redactó la noticia consideró procedente poner al llau de Plaza del Generalísimo, ente paréntesis, “el Parchís”, porque más d’ún, y de diez mil, nin sabrán ya qu’esistió tal placa en Xixón nin ónde se podía lleer. Manuel Robledo, persatisfechu con que’l xuzgáu obligue al ayuntamientu a recular, enguiza a otros grupos de descontentos a qu’imiten a Stop Muro porque “Gijón siempre ha reaccionado ante posturas autoritarias y dictatoriales”. Ya. Pero Plaza del Generalísimo. Debe ser que l’autoridá y la dictadura molesten según d’ónde procedan.

Al final, too esto son perres, de tolos xixoneses, tiraes a la mar porque, evidentemente, el Muru va acabar siendo vía de sentíu únicu ensin que nos vague muncho. El diseñu (presuntamente temporal) del Cascayu podía tener contestación pero l’usu, non. A la mayoría de los ciudadanos (que ye verdá que nun viven na avenida de la Costa y nun se ven afectaos pol desvíu del tráficu, qu’algún camín tien que llevar) interésa-yos más un paséu ampliu que los problemes de les rentes altes del este de la villa pa baxar al centru en coche. La de Stop Muro nos xuzgaos ye una victoria pírrica porque, a cambiu del placer partidista (y fugaz) de ver gachar la cerviz a esti Gobiernu local de rojos, va haber dos obres, casi consecutives, onde bien podía haber namás una, y a quien más van a molestar va ser, xusto, a los que ganaron el pleitu.

Unos meses enantes, en carta publicada tamién en LA NUEVA ESPAÑA a raíz del fallu xudicial qu’ordenaba volver al pasáu precascayil, Manuel Robledo, trunfante, acusaba a les autoridades municipales de declarar “la demonización y persecución al coche, pura ideología comunista”. Ún (¡que vaya dicho per delantre que nin ye comunista nin votó a l’actual alcaldesa, ya la sufrí abondo de xefa cuando fue conseyera d’Educación!) nun entiende por qué razón el motor d’esplosión ye enemigu de los koljoses, y viceversa. El mesmu Aurelio Martín, conceyal de movilidá y militante comunista, afirma tener un Volkswagen Golf na so declaración de bienes, colgada na páxina web del Ayuntamientu. ¡Nun sé de qué diba tener escrito Solzhenitsyn si’l programa soviéticu llega a ser acabar col tráficu nel centru de Moscú! Y tampoco me paez que-y meta munchu mieu a la sociedá gritar: “¡Que vienen los comunistes… en bicicleta!”

Pase usté un bon día y acuérdese de que les ringleres qu’acaba de lleer tán escrites nuna llingua inconstitucional que, oficialmente, nun esiste.