Defender la alegría como un derecho

Al margen de la explotación comercial y electoral que se le haya querido dar con el paso del tiempo, el Orgullo, el aniversario de la Revuelta de Stonewall, es un evento de celebración, de alegría, pero también de reivindicación, de lucha, y de hacer política para garantizar que esa alegría podamos tenerla todos los días. Que todas, todos y todes tengamos vidas felices, plenas, con todos los derechos y oportunidades.

La población trans asturiana, en este sentido, se encuentra doblemente desamparada desde hace demasiados años. Como el resto del Estado, carecemos de derechos que sólo una ley trans estatal puede garantizar, como la autodeterminación de género. El texto del anteproyecto de Ley de derechos LGTBI aprobado ayer ni siquiera se ha hecho público aun, con lo que poco sabemos de los cambios que ha experimentado, más allá de lo que el gobierno ha ido comunicando en prensa. Eso si, parece que finalmente sí se basa en el principio de la autodeterminación (aunque sea con esa fase de reafirmación a los 3 meses introducida para satisfacer a quienes creen que en 3 meses alguien se puede arrepentir de algo así…).

Pero además, resulta vergonzosa la falta de una ley autonómica que desarrolle los derechos sanitarios y educativos fundamentales para las personas trans, y que son su competencia (la única CCAA junto con Castilla León que está en esta situación). Llar Trans, como asociación en la que se integran familias de menores, estamos especialmente preocupados con estos temas.

Esta situación tiene efectos muy concretos sobre las vidas de las personas trans. Profesores que no respetan la identidad de sus alumnos, porque no saben, porque no quieren, o porque no pueden cambiar su nombre en documentos educativos aunque quieran, acoso y agresiones en los colegios, ningún apoyo profesional para los menores con padres que no les acepten... Una atención sanitaria deficiente, segregada, sin recursos, que impide el acceso a la salud a familias que no puedan desplazarse o pagarse una consulta privada, o que obligan a la autohormonación a una buena cantidad de la población trans adulta… Este debería ser el último Orgullo en el que tuviésemos que decir que esto no puede seguir, que la población trans asturiana se merece vivir con alegría, vivir sin estas trabas continuas, y que las instituciones deben de una vez ponerse al nivel de una sociedad asturiana transinclusiva que le lleva ya demasiada ventaja.

Decía Mario Benedetti que lo más revolucionario hoy en día es conservar la alegría. Esa alegría que el pasado sábado desbordó las calles de Gijón, demostrando que podemos luchar alegres por la alegría, al saber que no estamos solas.

Defender la alegría como una trinchera/ defenderla del escándalo y la rutina/ de la miseria y los miserables (...)/ defender la alegría como un principio (...)/ defender la alegría como una bandera/ defenderla del rayo y la melancolía/ de los ingenuos y de los canallas (...)/ defender la alegría como una certeza/ defenderla del óxido y la roña (...)/ del relente y del oportunismo (...)/ defender la ALEGRÍA como un DERECHO.