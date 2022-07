Alpargatas rojo sangre

¡Qué sublime! Cleopatra entra en Roma. El director Mankiewicz bordó con muchos dólares, oropel y trompetas la escena. Esperan delante del Senado tres filas de tocadores de clarín y una de tamborileros, a caballo jinetes engalanados que también le dan al trompetón, en los asientos de la derecha están, circunspectos y gesto de mala leche, los senadores, y en los de la izquierda, con más cabreo en la jeta, las mujeres de los senadores, y en el centro, oh, Julio César, éste no disimula un semblante de coña marinera. Y entran: caballería egipcia con uniforme de supergala y, cómo no, más clarines, enfervorecida la multitud aclama el numerito siguiente, bailarinas egipcias medio en pelota hacen unos ejercicios la mar de monos y tiran unas bandas de telas de colores al aire, hale, luego los arqueros rodilla en tierra y arco apuntando a las nubes cubren el cielo de Roma con sus flechas, siguen según orden más de 200 soldados egipcios a caballo, los de seguridad y, cómo no, algunos tocan la trompeta, y por fin, chan, chan, chan, ¡la reina de Egipto!, ¡Cleopatra!, en su monumental carroza tirada a puro huevo por más de mil esclavos en biquini, entre las patas de la monstruosa efigie, Cleopatra y el rapaz, hijo de Julio, ambos relucientes como soles.

La entrada del presidente Biden, familia y séquito, en un Madrid tomado por tierra, subsuelo y aire, no le fue a la zaga a la de Cleo en Roma. Sería una tontería describirla porque nos la sabemos de memoria. En el centro de la gran comitiva, La Bestia, no, no se trata del presidente, de bestia, poco, que es el coche del nuevo emperador de USA, blindado contra Satán. Gracias a Dios la guardia pretoriana no toca el chiflo. Madrid es una fiesta. Comidas y cenas de un lujo sin precedentes con los chefs más afamados y con estrellas del planeta. Recepciones reales donde los mandatarios se descojonan, no me extraña. El pueblo, al contrario que en Roma, no está en la calle. Las medidas de seguridad lo confinó de nuevo. Menos a los comerciantes, que las señoras se enteraron de que había rebajas y estaría bueno. La esposa del emperador, en un alarde de humildad, compra unas alpargatas, por lo visto, están de moda. ¿Y todo este festejo? Sencillo, mire, la mitad del mundo mata a la otra mitad, y los que dicen que mandan, al amparo de unas siglas irreconocibles, OTAN, se reúnen para conseguir una paz gestionada con más armas y darles a los fabricantes de bombas más miles de millones de dólares. ¿Lo entiende? No. ¿Qué es lo que no entiende? Le seré sincero, lo de las alpargatas de la presidenta.